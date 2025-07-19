قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئاسة السورية تعلن وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار في السويداء
ميزة اسألني من جوجل.. دع الذكاء الاصطناعي يحجز المواعيد نيابة عنك
موعد المباريات الودية لـ الأهلي بمعسكر تونس
لطلاب الثانوية العامة.. سدد رسوم اختبارات القدرات 2025 بهذه الطريقة
رويترز: قوات الأمن تبدأ بالانتشار في السويداء
لوفيجارو : آن أوان استيقاظ أوروبا لمواجهة أزمة الهجرة
ترامب يسحب الولايات المتحدة من إصلاحات منظمة الصحة العالمية
أبرز مباريات اليوم السبت 19-7-2025 والقنوات الناقلة
بعد هجوم روسي بطائرات مسيرة.. اشتعال حريق بميناء أوديسا الأوكراني
بعد أزمة اللوحات.. مها الصغير توجه رسالة مؤثرة في أول ظهور لها|فيديو
أعمال تعدل في ثوابها أجر الحج أو العمرة.. لا تجعل فضلها يفوتك
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد الاعتداء بالضرب على البلوجر هدير عبد الرازق.. زوجها يواجه هذه العقوبة

الاعتداء على البلوجر هدير عبد الرازق من زوجها
الاعتداء على البلوجر هدير عبد الرازق من زوجها
معتز الخصوصي

تداول نشطاء على منصات "فيسبوك" و"تيك توك" و"إنستجرام"، مقطع فيديو تبلغ مدته أكثر من دقيقتين، التُقط عبر كاميرات مراقبة مثبتة داخل شقة، يظهر فيه شخص يقوم بالاعتداء بالضرب المبرح على البلوجر هدير عبد الرازق، ويقوم بسحلها وسط صرخات واستغاثات منها، مصحوبة بشتائم وعبارات خادشة للحياء.

وعلّقت هدير عبد الرازق على الواقعة من خلال منشور مقتضب عبر حسابها الشخصي، قالت خلاله: "حقي عندك يا رب، هاتلي حقي، وكلتك أمري وحقي وحياتي ونفسيتي اللي اتدمرت، الله إني وكلتك أمري، إنك خير وكيل، والرحمة من عندك يا رب".

إلا أنها حذفت الفيديو بعد دقائق قليلة من نشره، دون إصدار أي بيان رسمي حول تفاصيل الاعتداء أو هوية المعتدي.

وتبين بعد ذلك أن الشخص الموجود في الفيديو الذي اعتدى على هدير عبد الرازق هو زوجها.

وقال محامي زوج البلوجر هدير عبد الرازق إنه سيتقدم ببلاغ رسمي لمكتب النائب العام يتهم فيه البلوجر هدير بالتشهير بموكله.

وأكد، محامي زوج البلوجر هدير عبد الرازق، في تصريحات ل"صدى البلد"، أنه سوف يتقدم بالبلاغ صباح اليوم، السبت، لاتهام زوجة موكله بالتشهير به وقيامها بزرع كاميرات مراقبة في المنزل دون إذنه.

ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب.

عقوبة الضرب

تنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

مقطع فيديو البلوجر هدير عبد الرازق الضرب المبرح شتائم كاميرات مراقبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة عندما تدق 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

الشرع

أول استقالة رسمية في الحكومة السورية احتجاجا على أحداث السويداء

أسعار السجائر

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد بيان الزيادة الجديدة.. كليوبترا بكام؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 وآخر أخبار التصحيح .. تفاصيل عاجلة

بائع العسلية بالمحلة

فشل الصلح بين أسرة الشاب المتهم وأسرة بائع العسلية بالمحلة ..فيديو وصور

حفل أنغام

قولولي يا أنغام.. موقف مفاجئ في حفل افتتاح مهرجان العلمين 2025

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. الكليات والمعاهد المتاحة ونسب القبول

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. الكليات والمعاهد المتاحة ونسب القبول

هدير عبد الرازق

بلاغ رسمي ضد هدير عبد الرازق بسبب فيديو خناقةالشقة| تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصري

وزير المالية

وزير المالية: 33% ارتفاعا فى الصادرات .. وقطاع التصنيع يتعافى بقوة

لندن

لقاءات استثمارية مصرية - بريطانية لتعزيز الشراكة في الطاقة والنقل والابتكار

بالصور

الألبان والمشروبات الغازية الأبرز.. تجنبي هذه الأطعمة أثناء الدورة الشهرية؟

أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟
أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟
أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟

علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة.. حطوات سريعة وسهلة

علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة
علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة
علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة

طريقة عمل الأرانب بمذاق لا يقاوم وشكل شهي

طريقة عمل الأرانب
طريقة عمل الأرانب
طريقة عمل الأرانب

إقبال جماهيري كبير على حفل هاني شاكر وفرقة رضا بمسرح البالون

هاني شاكر
هاني شاكر
هاني شاكر

فيديو

أنغام

أنغام تشكر الشركة المتحدة والمايسترو هاني فرحات بمهرجان العلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

المزيد