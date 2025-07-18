علقـ.ــة مـ.ــوت.. كاميرا المراقبة كشفت المستور في شقة هدير عبد الرازق

أثارت البلوجر هدير عبد الرازق موجة من الجدل الواسع، بعد أن نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو يوثق لحظة تعرضها للضرب والسحل داخل شقة من شخص لم تحدد هويته.

ورصدت كاميرات المراقبة لحظات صادمة أظهرت هدير وهي تتعرض للضرب والسحل من قبل أحد الأشخاص، في مشهد أثار تعاطفاً واسعاً بين المتابعين، لا سيما مع ظهورها في حالة انهيار نفسي وسط صرخات استغاثة.

وتصدر الفيديو منصات التواصل الاجتماعي، الفيديو الذي لم تتضح بعد خلفياته أو هوية المعتدي، تم تداوله بشكل كبير على مختلف منصات التواصل، وحاليآ تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مقطع الفيديو المتداول.