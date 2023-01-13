استجابة لصدى البلد.. تنفيذ الصرف الصحي في قرية السعدي بالشرقية

تلقي صدى البلد خطاب رسمي من الهيئة القومية مياه الشرب والصرف الصحي، للرد على خبر تم نشره على موقعنا بعنوان "أهالى قرية السعدى في الشرقية يستغيثون بالمسئولين: نحلم بتوصيل مشروع الصرف الصحى"، والاستجابة له على الفور.

وقالت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إن مشروع الصرف الصحي لقرية السعدي التابعة بالظواهرية مركز الحسينية بالشرقية من المنتظر خدمتها ضمن المبادرة الرئيسية حياة كريمة.

وكانت قد سادت حالة من الغضب بين أهالي قرية قرية السعدى التابعه للوحده المحلية بالظواهرية مركز الحسنية محافظة الشرقية ، عقب اقتحام مياه الصرف الصحي المنازل والشوارع لحد أنها تعيق السير في الشوارع في بعض الأوقات، بالإضافة إلى الخوف من انتشار الأمراض والأوبئة في ظل انتشار الفيروسات وذلك لعدم توصيل شبكة الصرف الصحى بالقرية .

يقول المواطن احمد جمال عيد على فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى “ بين الناس ” الذى يقدمها موقع صدى البلد : حياتنا تحولت إلى جحيم وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا من كل الاتجاهات سواء من انتشار الفيروسات ، أو من انتشار الأمراض والأوبئة والروائح الكريهة بسبب اقتحام مياه الصرف الصحي المنازل بعد تحول الشوارع إلى برك ومستنقعات لمياه الصرف الصحي ".

وأضاف: نعانى من عدم ضمنا تبع خطة الصرف الصحي تبع خطة حياه كريمة التى يتم تنفيذة الان فى قرية الظواربة وتبعد عنا القريه بمسافة١كم وعدد سكان السعدى أكثر من٣٠ ألف نسمة والبيوت مقامة على طرنشات مما يؤدى إلى غرق الشاورع بمياة المجارى وتاكل جدران المنازل وخط طرد الصرف الصحي يمر خلف القريه وتقدمنا بطلب بتوصيل الصرف الصحي إلى القرية وتبرعنا بقطعة ارض إلى اقامة محطة رفع صرف صحى ولاحد يهتم بطلبنا.

وناشد الأهالي، المسئولين ، بضرورة التدخل لحل المشكلة وإزالة المياه من المنازل والشوارع لإنقاذ الأهالي من خطر الأمراض التي تصيبهم بسبب انتشار مياه المجارى و العمل على توصيل شبكة الصرف الصحي.

