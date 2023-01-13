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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على بائع متجول سرق حقيبة سيدة بالتجمع الخامس

متهم
متهم

ألقى رجال المباحث بالقاهرة القبض على بائع متجول لسرقته حقيبة سيدة بالتجمع الخامس.

تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة حقيبة اليد الخاصة بزوجته وبداخلها حافظة نقود من داخل شنطة السيارة خاصته، وذلك حال توقفها بمدخل إحدى محطات الوقود الكائنة بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (بائع متجول- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) أمكن ضبطه.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" نظراً لإكتشافه أن حقيبة السيارة غير محكمة الغلق، وأقر بإنفاق المبلغ المالى المستولى عليه على  متطلباته الشخصية ، وأضاف بتخلصه من الحقيبة المستولى عليها بإلقائها بالطريق العام.

باستدعاء المُبلغ تعرف على المتهم، وإتهمه بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن القاهرة مدينة نصر رجال المباحث امن القاهرة التجمع الخامس عين شمس محطات الوقود

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