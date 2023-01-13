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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غدا.. نهائي كأس السوبر المصري للكرة الطائرة سيدات بين الأهلى والصيد

الأهلي والصيد فى
الأهلي والصيد فى نهائي كأس السوبر المصري للكرة الطائرة

يلتقي الأهلى والصيد فى نهائي كأس السوبر المصري للكرة الطائرة سيدات على صالة نادى المقاولون العرب اليوم فى تمام الساعة 6 مساء.

تصدرت سيدات الأهلي الدور التمهيدي لكأس السوبر بعد الفوز على فرق وادى دجلة (3/0) والصيد (3/0) وسبور تنج (3/2).

بينما حصدت سيدات الصيد المركز الثالث فى الترتيب للدور التمهيدي عقب الفوز على فريق وادى دجلة بنتيجة (3/1) و الهزيمة من سبورتنج (1/3) والهزيمة من الأهلي (0/3) .

يذكر أن مباريات دور قبل النهائي تتم بمواجهات الأول (الأهلى) مع الرابع (وادى دجلة) فى حين يواجه الثانى (سبورتنج) مع الثالث ( الصيد) .

وفى الدور قبل النهائى فازت سيدات الأهلى على وادى دجلة (3/1) بينما فازت سيدات الصيد على سبروتنج (3/2).

يذكر أن فريق سيدات الأهلي فاز بكأس السوبر فى الموسم الماضى على فريق الصيد على صالة الشباب والرياضة.

الأهلى نادي المقاولون نادي المقاولون العرب سيدات الاهلي الرياضة الشباب والرياضة وادي دجلة

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