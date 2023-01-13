غدا.. نهائي كأس السوبر المصري للكرة الطائرة سيدات بين الأهلى والصيد

يلتقي الأهلى والصيد فى نهائي كأس السوبر المصري للكرة الطائرة سيدات على صالة نادى المقاولون العرب اليوم فى تمام الساعة 6 مساء.

تصدرت سيدات الأهلي الدور التمهيدي لكأس السوبر بعد الفوز على فرق وادى دجلة (3/0) والصيد (3/0) وسبور تنج (3/2).

بينما حصدت سيدات الصيد المركز الثالث فى الترتيب للدور التمهيدي عقب الفوز على فريق وادى دجلة بنتيجة (3/1) و الهزيمة من سبورتنج (1/3) والهزيمة من الأهلي (0/3) .

يذكر أن مباريات دور قبل النهائي تتم بمواجهات الأول (الأهلى) مع الرابع (وادى دجلة) فى حين يواجه الثانى (سبورتنج) مع الثالث ( الصيد) .

وفى الدور قبل النهائى فازت سيدات الأهلى على وادى دجلة (3/1) بينما فازت سيدات الصيد على سبروتنج (3/2).

يذكر أن فريق سيدات الأهلي فاز بكأس السوبر فى الموسم الماضى على فريق الصيد على صالة الشباب والرياضة.