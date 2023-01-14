تجديد حبس 23 متهما لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بتجديد حبس 23 متهما 15 يوما على ذمة التحقيق بعد ضبطهم بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية .



وكان قطاع الأمن العام قد شن بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية حملة مكبرة لاستهداف وضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية.



واستهدفت الحملة دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى: ضبط 21 قضية اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة 23 متهما بينهم 8 لهم معلومات جنائية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.