عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بالقانون .. تعرف على شروط إيفاد أساتذة الجامعات للمهمات العلمية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

وضع قانون تنظيم الجامعات، آلية واضحة لنظام التدريس في الجامعات، ومهام القائمين على سير العملية التعليمية بها، وأبرزهم أعضاء هيئة التدريس، كما لم يغفل القانون تحديد ضوابط إيفاد أساتذة الجامعات للمهمات العلمية.

 

مهمة علمية مؤقتة 

 

ونصت المادة (87) علي أن يجوز إيفاد أعضاء هيئة التدريس فى مهمات علمية مؤقتة خارج الجامعة، وذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، وتكون المهمة العلمية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد عند الضرورة القصوى مرة واحدة، ويتقاضى الموفد فيها راتبه كاملا طول مدة المهمة.

وعلى عضو هيئة التدريس أن يقدم بعد انتهاء المهمة العلمية تقريرًا عن الأعمال التى قام بها ونسخا من البحوث التى يكون قد أجراها، على أن يعرض التقرير البحوث على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث فى الجامعة.

وزير التعليم العالي: الجامعات المصرية نجحت في محو أمية 948ألف مواطن خلال 8سنوات

الأعلى لشئون خدمة المجتمع: الجامعات ساهمت فى محو أمية مليون مواطن

 

إجازة تفرغ علمي 

 

يجوز الترخيص للأساتذة فى إجازة تفرغ علمى داخل الجمهورية أو خارجها، وذلك لمدة سنة واحدة براتب بعد مضى كل ست سنوات على الأستاذية متى وجد من يقوم مقامهم أثناء تفرغهم ومع مراعاة عدم الترخيص فى الإجازة لأكثر من أستاذ واحد فى كل قسم فى السنة الواحدة.

ولا يتم الترخيص فى الإجازة إلا بعد إقرار المنهج العلمى أو الفنى الذى يتقدم به طالب الإجازة ويصدر هذا الترخيص بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص.

وعلى المرخص له فى الإجازة أن يتقدم بعد انتهاء إجازته بتقرير عن الأعمال التى قام بها ونسخ من البحوث التى يكون قد أجراها أثناء هذه الإجازة على أن يعرض التقرير والبحوث على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث.

اجازة التدريس الجامعة مرتب الدراسات العليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

بعد الإفراج عن الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 يناير

مفاجأة للمصريين|الدولار يتراجع 250 قرشًا لأول مرة وهذا سعره الأن في البنوك

هيكسر الدنيا.. فرج عامر يكشف نية الأهلي شراء لاعب سيراميكا كليوبترا

قرار عاجل من ميدو لإنقاذ الإسماعيلي

الضربة الأخيرة للسوق السوداء.. ماذا ينتظر الدولار في مصر؟

جمع كلمة حسام .. معلم لغة عربية يكشف لـ "صدى البلد" الإجابة الصحيحة

قرار عاجل.. إحالة أوراق قاتلة والدتها في بورسعيد بمساعدة عشيقها إلى المفتي

موضوعات متعلقة

خبراء تطوير التعليم: خطوات جذابة لرعاية الموهوبين في الجامعات.. الابتكار وريادة الأعمال تمثلان القوة الأساسية الدافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية

استكمال البرامج الدراسية الجديدة في الجامعات بالعام الجديد .. والتعليم العالي : تطبيق مقرر سماحة الأديان وآداب الحوار مع الآخر خلال الفصل الدراسي الثاني

ترشيحاتنا

حافز إضافي | رئيس الوزراء يزف بشرى للفلاحين .. فيديو

سياحة السفاري.. إنطلاق رحلة بالدراجات الهوائية من الأهرامات إلى السودان

وزير التعليم يفتح تحقيقا بشأن سقوط سيستم امتحانات أبناؤنا في الخارج

توجيه دعوة رسمية لـ إيلون ماسك لزيارة مصر غدا.. تفاصيل

عبدالغفار: الدولة أنفقت مليارات كثيرة للمحافظة على صحة المصريين|فيديو

مسدس في شنطته | طفل يطلق الرصاص على معلمه بالمدرسة بأمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الجريء.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها| شاهد

إطلالة شبابية جريئة.. نرمين الفقي تثير الجدل بظهورها| شاهد

نشرة المرأة و الصحة| علامة في الأصابع تكشف الإصابة بـ تليف الكبد.. ابنة فيفي عبده تثير الجدل بإطلالة مميزة

برعاية تركي آل شيخ.. 2.6 مليون دولار للعشاء مع رونالدو وميسي ومبابي

فيديو

السيستم وقع.. أزمة تواجه بعض طلاب الابتدائية المقيمون بالخارج| فيديو

التحالف الوطني يطلق مبادرة خيرك سابق بمشاركة مؤسسة أبو العينين الخيرية.. فيديو

تطورات أزمة بيراميدز بعد بيان النادي.. وزير الرياضة ورئيس رابطة الأندية يردان.. فيديو

منة شلبي تغادر البلاد ونقل والدتها للمستشفى| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ