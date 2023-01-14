350 جنيها هدية التضامن الاجتماعي لهذه الفئات من الأطفال.. كيف تحصل عليها

تسعى وزارة التضامن الاجتماعي، دائما لدعم الأسرة المصرية وتوفير الرعاية لأطفالها خاصة الأولى بالرعاية منهم، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات الحكومة.

صرف معاش الطفل من التضامن

أصدرت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا وزاريًا يحمل رقم (24) لسنة 2023، والصادر في 9 يناير الجاري، بشأن صرف معاش الطفل.

ونص القرار الوزاري لوزارة التضامن الاجتماعي، بصرف معاش الطفل بقيمة 350 جنيها، تصرف للطفل الواحد، وبحد أقصى ثلاثة أطفال في الأسرة الواحدة، وذلك اعتبارا من يناير 2023.

ويأتي قرار وزارة التضامن الاجتماعي، بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (137) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وعلى القرار الجمهوري رقم (299) لسنة 2018 بشأن التشكيل الوزاري وتعديلاته، وعلى القرار الوزاري رقم (139) لسنة 2008 بشأن منحة معاش الطفل، وعلى ما تم عرضه من قبل رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية

شروط ومواصفات وفئات مستحقة

وللحصول على معاش الطفل من وزارة التضامن، ومعرفة الفئات المستحقة، يجب توافر عدد من الشروط والمواصفات من بينها:

يمنح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

يتضمن منحة دراسية شهرية لكل طفل من الأطفال المستفيدين من المعاش بشرط انتظامهم بالتعليم الأساسي حتى المتوسط بحد أقصى 350 جنيها شهريا.

مدة المنحة: 8 أشهر من أكتوبر إلى مايو من كل عام دراسي.

أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناءً على المعادلة الإحصائية المقررة.

عدم الحصول على أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية.

الأطفال الأيتام أو مجهولي الأب أو الأبوين.

أطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت.

أطفال المسجون لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

مستندات مطلوبة وخطوات التقديم

ويوجد مجموعة من المستندات على المتقدمين للحصول على معاش الطفل من وزارة التضامن الاجتماعي توفيرها، إضافة إلى خطوات التقديم، وهي كالتالي:

صورة شهادة الميلاد.

خطاب تأمينات.

صورة وثيقة طلاق الوالدين وصورة وثيقة زواج الأم.

صورة شهادة وفاة الوالدين في حالة الطفل اليتيم.

مستند السجن فى حالة سجن الأب أو الأم.

البحث ميدانيا.

عمل استعلام حاسب.

العرض على اللجنة لربط الحالة في حالة انطباق شروط الاستحقاق، حيث يتم الرد على الطلب خلال 30 يوما من بدء التقديم.

دعم من وزارة التضامن الاجتماعي

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، تعمل على توفير كل سبل الرعاية والدعم للأطفال فاقدي الرعاية، وتأمين الأطفال في أسر أولى بالرعاية أو تحت خط الفقر وتأهيلهم وتمكينهم.

وهذه أبرز جهود وزارة التضامن لدعم الاطفال؛

1- برنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل ومواجهة سوء التغذية لتحسين الوضع التغذوي للسيدات الحوامل والمرضعات والأطفال الرضع وصل إجمالي عدد المستفيدين من برنامج الالف يوم إلى 87,700 مستفيد بنهاية أغسطس 2022.

2- رعاية أولاد مصر من الأيتام وفاقدي الرعاية الأسرية حيث يتم تقديم سبل رعاية ودعم نقدي شهري يستهدف 420 ألف من الأطفال فاقدي الوالدين أو فاقدي الوالد وتقوم الأم برعايتهم أو تزوجت الأم أو سجنت وتقوم الأسرة الممتدة على رعايتهم أو أسر بديلة وكافلة أو يتم رعايتهم في مؤسسات رعاية الأطفال، ووصلت تكلفة رعاية الأطفال الأيتام إلى 1,4 مليار جنيه مصري، بما يشمل مصروفات التعليم ومصروفات الرعاية الطبية والإمداد الغذائي في جميع المناسبات والمواسم ومصروفات في أوقات الطوارئ والأزمات.

3- برنامج التربية الأسرية الإيجابية بهدف رفع الوعي المجتمعي بأساليب التربية الأسرية الإيجابية للأسر المستهدفة التي لديها أطفال في الفئات العمرية من 0 إلى 18 سنة، بالإضافة إلى تأكيد أهمية التعليم والثقافة واحترام الاختلاف .

4- برنامج تكافل وكرامة، والذي بلغ عدد الأطفال المستفيدين منه 5,600 مليون طفلة وطفل بما يشمل 340 ألف طفل من ذوي الإعاقة، وتبلغ تكلفة التمويل الموجه للأطفال تحت برنامج تكافل وكرامة 6,9 مليار جنيه سنوياً، ويمنح كل طفل تحت مظلة برنامج تكافل عائدًا شهريًا طبقاً للفئة العمرية، فيمنح لكل طفل أقل من 6 سنوات 60 جنيها شهرياً و80 جنيه لكل طفل في المرحلة الابتدائية و100 جنيه للطفل في المرحلة الإعدادية، و140 جنيها في المرحلة الثانوية، و200 جنيه للطالب الجامعي .

5- تكافؤ الفرص التعليمية والصحية والغذائية للأسر المستفيدة من تكافل وكرامة حيث إنه تم إعفاء 5.5 مليون طالب فى مختلف المراحل التعليمية من دفع المصروفات الدراسية لان أسرهم مدرجة ببرنامج تكافل وكرامة، هذا بالإضافة إلى دفع مصروفات الطلاب غير القادرين من غير المستفيدين من البرنامج بإجمالي 160 ألف طالبة وطالب.