تأكد غياب 5 نجوم عن الأهلي أمام الزمالك في مباراة القمة

تأكد غياب 5 نجوم عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام الزمالك، في مباراة القمة التي ستجمع بين الفريقين، يوم 21 من الشهر الجاري، في إطار منافسات الدور الأول، من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كلا من أكرم توفيق وكريم فؤاد لتعرضهما للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ومصطفى شوبير بسبب تعرضه للإصابة في غضروف الركبة.

كما سيغيب عن النادي الأهلي ياسر إبراهيم لإصابته في العضلة الضامة، وأخيراً محمود متولي، لتراكم الإنذارات.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة، بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 26 نقطة.