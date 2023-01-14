مشروب بسيط.. يخلصك من دهون البطن الحشوية بسرعة مذهلة

فوائد صحية لتنااول عصير البرتقال في التخلص من الدهون الحشوية وهي أسهل أنواع دهون الجسم التي يمكن حرقها.

ويعد مفتاح حرق الدهون الفعال هو الجمع بين نظام غذائي صحي ونظام تمارين رياضية منتظم، لكن بعض الإضافات إلى الروتين يمكن أن تزيد من فقدان الوزن.

وفقاً لموقع .express.co.uk أظهرت بعض المشروبات نتائج واعدة في التحكم في الوزن عند دمجها في نمط حياة صحي.. بعد استكماله بالكالسيوم وفيتامين د ، قد يؤدي عصير البرتقال على وجه التحديد إلى انخفاض كبير في الدهون داخل البطن.

يمكن أن تزيد الأسماك من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأشارت العديد من الدراسات إلى أن الكالسيوم وفيتامين د قد يلعبان دورًا في تنظيم كتلة دهون البطن.

حرق دهون البطن



أثبتت بعض أنواع عصير البرتقال المدعم أنها فعالة مثل مكملات فيتامين (د) في الحفاظ على حالة فيتامين (د) لدى البالغين و حرق دهون البطن.

علاوة على ذلك ، فإن كوبًا من ثمانية أوقيات من عصير البرتقال المدعم يوفر حوالي ثلث القيمة اليومية (400 وحدة دولية) المطلوبة من الكالسيوم.

هناك طريقة أخرى للحصول على فيتامين د والكالسيوم وهي التركيز على الأطعمة مثل الخضار الورقية ، مثل الملفوف والسبانخ في النظام الغذائي.

بدلاً من ذلك ، يمكن الحصول على فيتامين د من خلال الشمس ، حيث يتم إنتاج المغذيات في الجلد من خلال تأثير أشعة الشمس.

نظرًا لأن الجرعات المختلفة من فيتامين د لها استخدامات مختلفة ، يُنصح الأشخاص بفحص مستويات فيتامين د قبل تناول المكملات.

قد يكون تناول الكثير من فيتامين د ضارًا بالصحة ، حيث يتسبب في ارتفاع مستويات الكالسيوم والغثيان والقيء وضعف الشهية والغثيان.