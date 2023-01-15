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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

جولة مفاجئة.. الحفناوي يتفقد طوارئ الجراحة والعظام بمستشفى السويس العام

صدى البلد

تفقد الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس ، قسم طوارئ الجراحة والعظام بمستشفى السويس العام في جولة مفاجئة وذلك لمتابعة توافر المستلزمات والأدوية وتواجد الفرق الطبية ، كما اطمئن «الحفناوي» علي الخدمة الطبيه المقدمة لبعض المرضي الذين تصادف تواجدهم أثناء الجولة .

وأوضح «وكيل وزارة الصحة» ، أن الجولات المفاجئة تستهدف متابعة انتظام تقديم الخدمة الطبيه للمترددين ، لافتاً لإستمرار جولاته المفاجئة لجميع المنشآت الطبيه تنفيذاً لتوجيهات اللواء أ ح عبد المجيد صقر محافظ السويس و تكليفات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، بالمتابعة المستمرة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية.

 

خالد عبد الغفار الجو مرض جولة وزير المنشأت الطبية مستشفي مستشفى السويس العام

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