صاحب التركيبة الكيميائية لترميم معبد دندرة: دخلنا في تحدي لإزالة السناج.. فيديو

قال الدكتور جمال محجوب، أستاذ الترميم بكلية الآثار جامعة الفيوم، صاحب التركيبة الكيميائية لترميم معبد دندرة، إن المعبد فريد من نوعه ويتحتوي على نقوش ونصوص دينية.

وأضاف جمال محجوب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من مصر”، المُذاع عبر فضائية “سي بي سي”: “جرت محاولات كثيرة من خبراء أجانب لإزالة السناج ولم ينجحوا، ودخلنا في تحدي لإزالة السناج من على الآثار”.

وأردف: "نجحنا في إزالة السناج بمعبد دندرة خلال الفترة من 2005 إلى 2011”، مضيفا أن عملية إزالة السناج بدأت بالتجارب الحقلية والعملية كانت لمدة 4 شهور ثم بدأت أعمال تجارب بقطع صغيرة.

وتابع: “كنا أمام تحدي كبير لإزالة سناج المعبد واستغرقنا 5 سنوات في تلك المهمة”.



