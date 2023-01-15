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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد احتفالية تكريم يحيى نادي منشد الشارقة

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة يشهد احتفالية تكريم مُنشد الشارقة

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الأحد، حفل تكريم منشد الشارقة، المُنشد المصري يحيى نادي، بمشاركة أوركسترا وزارة الشباب والرياضة للإنشاد الديني، بقيادة الشيخ محمود التهامي.

أقيمت الاحتفالية بمسرح الوزارة، وتضمنت تقديم مجموعة من الأناشيد والمقطوعات المختارة، منها  "لأجل النبى، نور البدر، قمر، مصر هنا" قدمها الشيخ محمود التهامي بمشاركة أعضاء أوركسترا الوزارة للإنشاد الدينى ، والمنشدين  "يحيى نادى - أحمد العمرى - أحمد حسن - محمد الجزار - محمد رجب  - محمود هلال - محمد طارق".

وفي كلمته، ثمن الدكتور أشرف صبحى بالمواهب المصرية الشابة فى الإنشاد الدينى التى شاركت فى الاحتفالية، مبينا أن نتاج أوركسترا الإنشاد الدينى الذى ترعاه وزارة الشباب والرياضة؛ يعكس رسالة بأن الوزارة باتت مصنعاً للإنشاد الدينى.

وأوضح الوزير أن أسرة الشباب والرياضة تُقدم الكثير من المشروعات بغية اكتشاف المواهب فى المجالات الفنية والأدبية والثقافية والرياضية مع العمل على تجويد المنتج المقدم من برامج وأنشطة مختلفة، بجانب الاهتمام بنشر القيم الفاضلة والاهتمام بالقدوة والتثقيف الذاتى من خلال تنفيذ عدة مبادرات ومشروعات متنوعة.

 

من جهته، أشاد  الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، بما تم تقديمه من أناشيد وتواشيح  خلال فقرات الحفل، مقدماً الشكر إلى وزير الشباب والرياضة على رعايته لأوركسترا الإنشاد الدينى والفعالية الراقية التى أقيمت اليوم للاحتفال بنجم مصري تألق في سماء الإنشاد الدينى.

كما وجه الشكر كذلك، إلى الشيخ محمود التهامي؛ على دعمه ورعايته للمواهب الشابة من المنشدين.

وقال الدكتور أسامة الأزهرى :"إن البلد الذى تنبت فى أرضه كل يوم موهبة ومبتكر، ورويت أرضه بمعانى المحبة لله ورسوله، ويجمع شمل أبنائه ، ويملأ كل قلوب أبنائه إنسانية وأخلاقاً ورحمة ، وقلوباً نابضة بالمحبة والإبداع؛ هو بحق بلد عظيم، مؤكدا أن مصر ستظل صانعةً للموهبة والحضارة إلى يوم الدين".

واختتمت الاحتفالية بتكريم منشد الشارقة "يحيي نادى" والذى يعد نتاج  المواهب التى تم اكتشافها من خلال مهرجان إبداع الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة.

حضر الاحتفالية الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ومن وزارة الشباب والرياضة اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، ونجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، واللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير ، والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير، وعلاء الدين الدسوقى مدير عام الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية.

وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة مستشار رئيس الجمهورية وزارة الشباب والرياضة الشارقة مجلس النواب أشرف صبحي

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