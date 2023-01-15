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رئيس التحرير
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151 منفذا لـ أهلا رمضان.. وزير التموين يكشف تفاصيل المعارض والتخفيضات| فيديو

الدكتور علي مصيلحي
الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى توجيهاته بأن يتم التعاون بين كل الجهات؛ لبدء نشر معارض أهلا رمضان، لإتاحة السلع الساسية للمواطنين بأسعار مخفضة. 

وقال المصيلحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية "أم بي سي مصر، بدأنا في تنفيذ الخطة في الكثير من المحافظات، مؤكدا أن هناك 151 منفذ لأهلا رمضان، بالإضافة إلى أسواق الخدمة المدنية أو منافذ القوات المسلحة والداخلية.

وتابع وزير التموين، أن مجموعة من السلاسل التجارية اشتركت معنا، ويتم العمل لتقديم السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، مؤكدا أن نسبة تخفيضات ما بين 20 إلى 25%؛ للحد من قيمة التضخم.

وأشار علي المصيلحي إلى أن هناك تعاونا مع المصانع؛ لتوريد السلع إلى المنافذ مباشرة، مؤكدا أن هناك مصانع تسلم منتتجاتها للمنافذ، ونمد المعارض بها.


 

وزير التموين القوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي التجارة الداخلية مصر

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