عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد يوسف: تعاقدنا مع محمود وادي لتدعيم هجوم طلائع الجيش

صدى البلد

 

قال محمد يوسف المدير الفني لفريق طلائع الجيش، إن فريقه يسير بمعدلات متوسطة في مبارياته ببطولة الدوري الممتاز، في ظل قوة المنافسة التي تشهد نتائج مفاجأة.

وأضاف يوسف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه تولى المسؤولية قبل مباريات صعبة، إلا أن الفريق تمكن من تحقيق نتائج طيبة.

نتائج طلائع الجيش

txt

حسني عبد ربه يحرض على رحيل مجلس إدارة الإسماعيلي

txt

حقيقة إنسحاب بيراميدز من جميع البطولات وتصفية الاستثمارات في مصر

وأوضح محمد يوسف، أن نتائج المباريات الأخيرة لطلائع الجيش غير مُرضية، إلا أن الفريق قادر على العودة، خاصة وأن اللاعبين يبذلون أقصى ما لديهم للعودة لنغمة الانتصارات من جديد.

وتابع «قمنا باستعارة محمود وادي من بيراميدز على سبيل الإعارة لتدعيم هجوم طلائع الجيش لمساعدة خالد قمر في ظل ضغط المباريات، بينما هناك تحركات لدعم المراكز التي تحتاج لذلك، والإعلان عن أي صفقة يكون بعد الانتهاء منها».

وعن مباراة الأهلي والزمالك في الدوري، قال إنه من الصعب توقع نتيجتها في ظل تشابه حال الفريقين في النتائج خلال الفترة الأخيرة، مشددًا أن صاحب التركيز الأكبر فنيًا وبدنيًا وذهنيًا هو من سيستطيع الفوز، بالإضافة إلى شخصية اللاعبين.

 

الدوري الممتاز بيراميدز تركي الاسماعيلي طلائع الجيش محمد يوسف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خسائر فادحة تضرب الدولار.. هبوط محلي وعالمي ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

هذه المحافظات على موعد مع الأمطار الرعدية الغزيرة خلال ساعات

600 جنيه|الذهب يتراجع بقوة بعد شهادات الـ25% ومفاجأة في عيار 21 الآن

اتحاد الكرة يفجر مفاجأة عن إمكانية مشاركة محمود متولي مع الأهلي

مفاجأة.. كهربا يشارك أمام سموحة في كأس مصر

قبل وفاتها بـ دقائق.. ضحية طائرة نيبال تترك رسالة على السوشيال ميديا

مفاجأة.. كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في كأس مصر

أمطار غزيرة رعدية تضرب هذه المحافظات اليوم.. والحرارة تقترب من الصفر ليلاً

ترشيحاتنا

مستشفيات أمريكا كامل العدد.. كورونا يضرب من جديد

مجلس إدارة الأهلي يحرج كولر ويرفض قراره بشأن إعارة مدافع الفريق

حدث ليلا.. بشرى من التموين لغير حاملي البطاقات.. وفاة الشاعر ناصر الجيل ..اتحاد الكرة يفجر مفاجأة عن مشاركة محمود متولي مع الأهلي

49 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد الإفراج عن أعلاف بحوالي مليار دولار

توقعات الأبراج وحظك هذا الأسبوع .. أخبار سارة وتخطيط للسفر وربح كبير

يحرمك من الرزق .. علي جمعة يحذر من فعل شائع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة جديدة مقربة لـ القمر تكشف أسراره.. شاهد

ستفاجئك.. 6 استخدامات غير متوقعة لأكياس الشاي المستعملة

حتدمر قلبك ..3 أطعمة شائعة يتناولها الملايين

ترفع مستويات الكوليسترول وتسد الشرايين.. 3 أطعمة توقف عنها فورا

فيديو

بمقدم 70 ألف جنيه .. احجز شقتك الآن| تفاصيل

فيروس شيكونجونيا يهدد العالم.. دول بأمريكا اللاتينية ترفع حالة التأهب الصحي

تصرف جنوني.. خليجي يقدم على بيع كليته بسبب المطرب عبد المجيد عبد الله

لم ينجوا أحد .. مشهد مرعب لـ تحطم طائرة نيبال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ