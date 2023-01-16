محمد يوسف: تعاقدنا مع محمود وادي لتدعيم هجوم طلائع الجيش

قال محمد يوسف المدير الفني لفريق طلائع الجيش، إن فريقه يسير بمعدلات متوسطة في مبارياته ببطولة الدوري الممتاز، في ظل قوة المنافسة التي تشهد نتائج مفاجأة.

وأضاف يوسف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه تولى المسؤولية قبل مباريات صعبة، إلا أن الفريق تمكن من تحقيق نتائج طيبة.

نتائج طلائع الجيش

وأوضح محمد يوسف، أن نتائج المباريات الأخيرة لطلائع الجيش غير مُرضية، إلا أن الفريق قادر على العودة، خاصة وأن اللاعبين يبذلون أقصى ما لديهم للعودة لنغمة الانتصارات من جديد.

وتابع «قمنا باستعارة محمود وادي من بيراميدز على سبيل الإعارة لتدعيم هجوم طلائع الجيش لمساعدة خالد قمر في ظل ضغط المباريات، بينما هناك تحركات لدعم المراكز التي تحتاج لذلك، والإعلان عن أي صفقة يكون بعد الانتهاء منها».

وعن مباراة الأهلي والزمالك في الدوري، قال إنه من الصعب توقع نتيجتها في ظل تشابه حال الفريقين في النتائج خلال الفترة الأخيرة، مشددًا أن صاحب التركيز الأكبر فنيًا وبدنيًا وذهنيًا هو من سيستطيع الفوز، بالإضافة إلى شخصية اللاعبين.