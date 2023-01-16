حقيقة إنسحاب بيراميدز من جميع البطولات وتصفية الاستثمارات في مصر

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، تفاصيل الجلسة التي جمعت بين مسؤولي بيراميدز ورابطة الأندية المحترفة اليوم، بعد بيان سالم الشامسي رئيس النادي.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية: كان هناك جلسة خاصة بين رابطة الأندية ومسؤولي بيراميدز اليوم لتوضيح العديد من الأمور فيما يخص تصفية استثمارات سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز في مصر، وحقيقة انسحاب الفريق من جميع البطولات.

وأضاف: مصر حريصة على توجيه رسالة للعالم كله بأنها مقر مميز لكافة الاستثمارات، ومسؤولو بيراميدز أكدوا للرابطة أنه لا توجد نية لتصفية الاستثمارات في مصر، ومسؤولو بيراميدز حريصون على استمرار النادي بشكل طبيعي، ولن يتم الإنسحاب من أي بطولة.

بيان بيراميدز



وندد سالم الشامسي، رئيس نادي بيراميدز، ببعض القرارات التي اتخذها اتحاد الكرة ورابطة الأندية التي أضرت بالفريق، وهدد بإنهاء استثماراته في النادي.

وقال في بيان رسمي: استثمار نادي بيراميدز في كرة القدم المصرية وجمهورها العظيم هو نابع من حب وقناعة ولكننا نشعر أحيانا أن التعامل مع نادي بيراميدز يختلف عن التعامل مع الأندية الأخرى، ولا أعلم ما السبب وراء ذلك، رغم أنه وبشهادة الجميع، أن وجود بيراميدز ساهم في تطوير الكرة المصرية وشكل المنافسة على الدوري والبطولات الأخرى، وبات النادي مصدرا أساسيًا ومهما لجميع المنتخبات المصرية بمختلف أعمارها.

ولا أخفي على الجميع بأنه في حال تواصل الظلم على النادي سنبدأ آسفين باتخاذ قرارات حاسمة فيما يخص مواصلة الاستثمار في النادي من عدمه، حيث لا يمكن الاستمرار في مثل هذه الظروف غير المناسبة للإبداع أو التقدم في كرة القدم.

وهنا يكون السؤال لكل مسؤولي كرة القدم المصرية، لماذا كل هذا الظلم والمعاملة غير اللائقة؟ ونحن نساهم في بناء مستقبل أفضل لشباب كرة القدم المصرية وفرص واعدة في سوق كرة قدم جميلة ومتطورة !!!