متابع جيد..مدرب منافس الأهلي في كأس العالم: محمد هاني الأفضل في الأحمر

قال ألبرت رييرا، المدير الفني لفريق أوكلاند سيتي، إنه شارك في كأس العالم للأندية من قبل كلاعب، ولكنه لم يواجه الأهلي حينها.

وأضاف ألبرت رييرا في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس 1: « أتابع النادي الأهلي جيدًا، وأشاهد مبارياته، وأعرف طريقة لعب الفريق الأحمر».

محمد هاني هو الأفضل في الأهلي

وأكمل: «لاعبو الأهلي يمتلكون خبرات كبيرة، وأفضل لاعبي الأهلي ديانج ومحمد هاني وعلي معلول وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة».

وأوضح: «سأتابع النادي الأهلي، أمام سموحة، في بطولة كأس مصر، لا سيما أننا سنواجه الفريق الأحمر، في بطولة كأس العالم للأندية».

وأشار إلى أن محمد الشناوي، حارس المادي الأهلي، يمثل جزءا كبيرا من قوة الفريق الأحمر، وسنعسكر في أوروبا قبل مونديال الأندية بـ 10 أيام استعدادًا لمونديال الأندية.

وأتم تصريحاته قائلاً:« نقوم بتدعيم فريق أوكلاند سيتي، بالعديد من اللاعبين قبل خوض مونديال الأندية، وأيضًا بسبب البطولة المحلية في الدوري النيوزيلندي.