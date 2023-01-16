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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد ياسر ريان نجم سيراميكا كليوباترا يتوج بلاعب الجولة الـ 13

صدى البلد

كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن إختيار أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كأفضل «لاعب للجولة 13» من منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2022 _ 2023 بتصويت الجماهير.

 

وتفوق أحمد ياسر ريان على حسام حسن لاعب سموحة بعدما حصد الأول 61% من التصويت مقابل 39% للأخير وذلك من إجمالي 17,338 صوتا .


وكانت قائمة المرشحين لأفضل لاعب تضم 4 لاعبين وهم : حسام حسن لاعب سموحة ومحمد هلال لاعب البنك الأهلي وأوكلي لاعب المقاولون العرب وأحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا قبل أن تنحصر المنافسة بين ريان وحسام.

وكتبت الرابطة أن هذا الاختيار خاص بمتابعيها فقط عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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_ سجل حسام حسن ثنائية قادت سموحة للفوز .
_أحرز محمد هلال ثنائية أنقذ بها البنك الأهلي من الهزيمة .
_سجل هدفًا وصنع أيضًا.. أوكلي لاعب المقاولون العرب .
_أحمد ياسر ريان سجل وواصل التهديف ومنح فريقه نقطة ثمينة .

 

الأهلى كهربا الدوري المصري اتحاد الكرة المقاولون العرب سيراميكا كليوباترا مواقع التواصل الاجتماعي

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