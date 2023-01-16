حسني عبد ربه يحرض على رحيل مجلس إدارة الإسماعيلي

كشف حسني عبد ربه، نجم الإسماعيلي السابق، أن الجميع توقع أن يكون للإسماعيلي شأن آخر في الدوري بعد الصفقات التي تم إبرامها قبل بداية الموسم الحالي، ولكن النتائج جاءت مغايرة، وكان هناك مسئول تعاقدات وهو أحمد الشيخ ومعه أحمد علوي ولم يكن لي دور فيها.

وأكمل: لا يهمني من يحملني مسئولية جلب الصفقات الجديدة، ولم أتدخل سوى في صفقة محمود الشبراوي ومحمود الجزار من الجونة وتواصلت مع محمد عبد الجابر وكيل اللاعبين، وأكدت له أن الثنائي لاعبين جيدين وسيفرقون مع الدراويش.

وقال عبد ربه، خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورت: "باسم مرسي طلب ياخد 6 ملايين في الموسم الواحد وقلت له اللي هيدخل النادي ياخد 3 ملايين بس، وقلت رأيي في الصفقات ولكن مجلس الإدارة عمل اللي هو عايزه، وبعدها عرفت أن هناك مفاوضات مع حمدي النقاز وصالح جمعة ومحمد حسن، ولا أعرف القيمة المالية التي حصل عليها اللاعبون نظير اللعب للدراويش".

وأضاف: "اللاعبون لديهم مشاكل، ولكن هذا لا يمنع وجود تقصير منهم داخل الملعب، واللاعبون الجدد والقدامى انفصلوا عن بعضهم، ولا أتدخل في عمل بخلاف عملي إلا إذا طلب مني مجلس الإدارة كذلك، ووضعت حلولا لإنهاء أزمة مستحقات اللاعبين المتأخرة وعرضته على يحيى الكومي، وقال لي أنا أجيبلهم منين وأنت ملكش دعوة، وبعدها قررت اعتذر عن عدم الاستمرار، ولكن تراجعت بعدها عن الاستقالة".

وتابع: "علي غيط والد زوجتي خرج وكتب تغريدة على الفيسبوك بعد ذلك، وبعدها تحدث معي يحيى الكومي وقالي اتحمل اللي هيحصل وأنت هتكون كبش الفداء، ورجعت النادي واللاعبين مضوا على رفضهم الملابس من الشركة التي تم التعاقد معها".

واستطرد: "ما حدث في أزمة الملابس أن اللاعبين قدموا مذكرة يرفضون فيها ارتداء الملابس، وأخطرنا أنه هيعمل اللي إحنا عايزينه ومش هنلبس اللبس اللي معترضين عليه، وكان هناك تواصل من بعض اللاعبين مع مسئول شركة أخرى، وعملت جلسة تصوير للاعبين في ليلة مباراة الأهلي، وما يطولني من اتهامات عيب وأتقي الله في عملي".

وأردف: "جاريدو مدرب محترم للغاية وبعد الانتهاء من مباراة الأهلي وخلال العودة في الكأس وفوجئت بمكالمة من وكيل جاريدو يخبرنا فيه أنه تمت إقالة حسني عبد ربه، وقعدت 4 ساعات من الإسكندرية مش مصدق ما حدث وكنت حزينا للغاية وطلعت، بعدها أتكلم بسبب شعوري بالظلم، على الرغم من أن البعض عاتبني على أني اتكلمت ومستكترين عليا حقي".

واختتم عبد ربه حديثه قائلا: "رحيل مجلس الكومي أول الحلول؛ لأن اللعيبة هتلعب وهي مش حاسة بقهر وظلم وأطالب وزير الرياضة بتشكيل لجنة لأن الشيلة كبيرة والنادي هيواجه مشاكل من رحيل اللاعبين بدون الحصول على مستحقاتها زي نور الزمان الزموري وحمدي النقاز وجاريدو وكارميلو وفراس شواط".