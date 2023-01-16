موقف الأهلي النهائي من التعاقد مع مهاجم اتحاد كلباء الإماراتي

كشف الإعلامي محمد فاروق موقف السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي موقفه من التعاقد مع التوجولي بينيل ملابا مهاجم اتحاد كلباء الإماراتي السابق في صفقة انتقال حر.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" التوجولي بينيل ملابا مهاجم اتحاد كلباء الإماراتي السابق تم عرضه على النادي في صفقة انتقال حر ولكن السويسري كولر رفض التعاقد معه واللاعب خارج الحسابات في يناير الجاري بخلاف راتبه المالي الكبير الذي يصل إلى 3 ملايين دولار سنوياً".

وتابع:" الأهلي يبحث عن التعاقد مع مهاجم إفريقي سوبر في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير".