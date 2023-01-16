طلب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي السعودي، إدارة ناديه بالتعاقد مع البرازيلي ماركو أمارال، هدف الأهلي السابق، لضمه في يناير الجاري.

صفقة هجومية من العيار الثقيل.. موسيماني يخطف هدف الأهلي

وكتبت صحيفة "البلاد" السعودية، أن إدارة النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ حسمت صفقة انضمام اللاعب البرازيلي ماركو أمارال هداف الدوري الصيني لتدعيم صفوف الفريق الأهلاوي في دوري يلو.

وتابعت: "سيصل اللاعب البرازيلي إلى جدة خلال ساعات وسيتوجه إلى مقر النادي مباشرة؛ للتوقيع على عقود انضمامه للفريق".

وأضافت: "تحرك إدارة الأهلي للتعاقد مع اللاعب البرازيلي ماركو جاء بناءً على رغبة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، بالتعاقد مع مهاجم خلفاً للجامايكي قرابان الذي لم يقدم شيئاً للفريق".

وكان اللاعب البرازيلي ماركو أمارال هداف الدوري الصيني، دخل حسابات النادي الأهلي في شهر سبتمبر الماضي للتعاقد معه، وتدعيم خط الهجوم للمارد الأحمر.