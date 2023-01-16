"جناح ملكي".. ديلي ميل تكشف عن مكان إقامة رونالدو وعائلته بالرياض|شاهد

عرضت فضائية العربية تقريراً بعنوان جناح ملكي بأطول برج في الرياض..هنا يقيم رونالدو بالسعودية.

وأفاد التقرير، بأن المقر المؤقت لإقامة رونالدو وعائلة في السعودية، في جناح ملكي في أطول برج بالرياض، لافتاً إلى أن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية كشفت عن المكان الذي يسكن فيه النجم العالمي كريستيانو رونالدو، وسط العاصمة الرياض، وذلك لحين إعداد منزل له للعيش فيه.

يعد أحد أطول المباني في الرياض

ووفقاً للتقرير، فإن النجم و عائلته يتواجدان الأن في جناح ملكي، في برج المملكة الذي يعد أحد أطول المباني في الرياض، و يوفر الجناح أفضل إطلالة على العاصمة في أكثر الأماكن روعة، كما يعتبر هذا الجناح من أفضل الأجنحة في البرج، المكون من 99 طابقاً.

وأضاف التقرير، أن الجناح الذي يقم به رونالدو، يحتوي على 17 غرفة تشغلها عائلته و أصدقائه، و يتكون من طابقين، الجناح الملكي يقع على أرتفاع 2959 قدماً، و يعتبر أكبر من معظم الشقق في بريطانيا، حيث عاش رونالدو مرتين خلال فترتيه مع مانشستر يونايتد.