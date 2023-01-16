برلمانية تطالب بإرجاء قرار إلغاء كارنيه ركوب المواصلات لذوي الهمم

تقدمت النائبة هند حازم حبيب عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي ، وتوجيهه إلى لجنة التضامن الاجتماعي وذلك بشأن إرجاء القرار رقم (۱۱) الصادر من هيئة النقل العام والذي ينص على أن الاشخاص ذوي الاعاقة الذين يحملون بطاقة خدمات متكاملة فقط يقوم بدفع ٥٠% من قيمة التذكرة .

كما طالبت حازم في تصريحاتها لـ صدى البلد بارجاء أيضا قرار إلغاء الكارنيه الخاص بهيئة النقل العام الصادر لذوى الإعاقة بركوب أتوبيسات هيئة النقل العام مجانا وذلك إسوة بمن يصدر لهم كارنيهات مجانية ومنهم كارنيهات المحاربين القدامى وكارنيهات مصابي الثورة و كارنيهات العاملين بهيئة النقل العام وكارنيهات لكبار السن.

ونوهت عضو مجلس النواب، النائبة هند حازم بأنه لابد من العمل بمجانية الكارنيه الصادر من هيئة النقل العام وكارت الخدمات الصادر لهم وذلك حتى يتم الإنتهاء من إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لكل فئات ذوى الإعاقة بجميع مراحلها ، فى ظل توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بالتمسيل والتخفيف على هذه الفئة.