دينا الشربيني تحسم الجدل حول حقيقة زواجها من كريم محمود عبد العزيز

نفت الفنانة دينا الشربيني صحة الأنباء المتداولة بشأن زواجها من الفنان كريم محمود عبد العزيز، مؤكدة أن ما يتم تداوله مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.





وأوضحت الشربيني، خلال حضورها العرض الخاص لفيلم “درويش” بطولة عمرو يوسف، أنها لم تعد تولي اهتمامًا للرد على مثل هذه الأخبار ويفضل تجاهلها.





وأكدت مصادر مطلعة أن دينا الشربيني لا علاقة لها بطلاق كريم محمود عبد العزيز من زوجته، نافية وجود أي ارتباط بينهما.





تجدر الإشارة إلى أن الشائعات تجددت عقب مشاركتهما معًا في فيلم “الهنا اللي أنا فيه” العام الماضي، وتصويرهما فيلمهما الجديد “طلقني”.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.https://youtube.com/shorts/bCm3MGDBljI