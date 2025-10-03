الاتحاد يتقدم على المقاولون العرب بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة المقاولون العرب والاتحاد السكندري بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمعهما، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز لموسم 2025-2026.
وأعلن طلعت محرم المدير الفني لفريق المقاولون العرب، تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري في المباراة التي تجمعهما، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز لموسم 2025-2026.
وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي:
حراسة المرمى: محمود أبو السعود
خط الدفاع: أمير عابد، محمد حامد، إسلام عبد اللاه، جوزيف أوشايا
خط الوسط: مصطفى جمال، إسلام جابر، محمد عنتر، عمر الوحش
وفي الهجوم: أحمد مجدي كهربا، تشارلز باساي
بينما جاء تشكيل الاتحاد لمواجهة المقاولون العرب كالتالى:
حراسة المرمى: صبحي سليمان
الدفاع: أبو بكر اليادي، مصطفى إبراهيم، محمود شبانة، عمرو صالح
الوسط: عبد الغني محمد، محمد توني، ناصر ناصر، كناريا، فافيور اكيم
الهجوم: فادي فريد
البدلاء: محمود جنش - محمد سامي - سيفوري إيزاك عبد الرحمن بودي - أحمد محمود - عمرو جمعة أحمد عيد - جون ايبوكا - إسلام سمير