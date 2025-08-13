رئيس الوزراء: استقرار السلع وتوافر العملة الصعبة وتعافي قوي للاقتصاد المصري

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاقتصاد المصري يشهد تعافياً ملحوظاً وسط عدة تحديات، منها الأزمة المرتبطة بقناة السويس. وأكد مدبولي أن الدولة نجحت في الحفاظ على استقرار العملة الصعبة، مما ينعكس إيجابياً على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

توافر العملة الصعبة ودعم التنمية المستدامة

أوضح رئيس الوزراء أن الدولة توفر العملة الصعبة بشكل مستمر لتلبية احتياجات السوق، وهو ما يدعم الاستثمارات ويحفز نمو الاقتصاد. وأشار إلى أن هذا التوافر يعزز من قدرة مصر على استيراد السلع الأساسية ويحد من تأثير الأزمات الخارجية.

تحسن ملحوظ في توافر السلع وانخفاض الأسعار

وأضاف مدبولي أن الأسواق تشهد تحسناً كبيراً في توافر السلع الأساسية، مع تسجيل انخفاض ملحوظ في الأسعار في عدة قطاعات. وأكد أن هذه الخطوات جاءت بفضل جهود الحكومة في ضبط الأسواق ودعم الإنتاج المحلي.

تدفق مستثمرين جدد يعزز ثقة السوق المصرية

كشف مدبولي عن دخول مستثمرين جدد إلى السوق المصرية، مما يعكس ثقة كبيرة في الاقتصاد الوطني. وأوضح أن هذه الاستثمارات الجديدة تساهم في خلق فرص عمل ودعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة.

اختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مع الحرص على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية للحفاظ على مكتسبات الاقتصاد الوطني