اضطراب الاكتناز، قد تعتقد أن الاحتفاظ بالأشياء القديمة مجرد عادة بريئة، أو أنها وسيلة للذكريات، لكن في الحقيقة، يمكن أن تتحول هذه العادة إلى اضطراب نفسي خطير يُعرف بـ"الاكتناز" أو "Hoarding Disorder"، حيث يحتفظ الشخص بمقتنيات لا قيمة لها أو لا حاجة إليها، حتى لو سببت الفوضى أو العرقلة في الحياة اليومية.

ما هو اضطراب الاكتناز؟

الاكتناز هو سلوك مرضي يتسم بصعوبة شديدة في التخلص من الأشياء، بغض النظر عن قيمتها الفعلية. يشعر المصاب بالقلق أو الضيق الشديد إذا حاول أحدهم إقناعه بالتخلص منها، ويبرر احتفاظه بها بحجج مثل "قد أحتاجها لاحقاً" أو “لها قيمة عاطفية خاصة”، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

عادات قد تقودك إليه دون وعي

اضطراب الاكتناز: عادات تدمر منزلك دون أن تشعر

تأجيل التخلص من الأشياء بحجة مراجعتها لاحقاً.

الاحتفاظ بعلب بلاستيكية فارغة، أو أوراق قديمة، أو ملابس لم تُستخدم منذ سنوات.

شراء أشياء بكميات كبيرة دون الحاجة الفعلية إليها.

رفض التخلص من الهدايا حتى لو كانت غير مناسبة أو متهالكة.

التأثيرات السلبية على المنزل والحياة نتيجة لعادة الإكتناز

فوضى دائمة: تراكم الأغراض يجعل تنظيف المنزل مهمة شبه مستحيلة.

خطر الحوادث: الممرات المليئة بالأشياء قد تسبب التعثر أو السقوط.

جذب الحشرات والقوارض: بسبب تكدس المخلفات أو الأغراض المهملة.

توتر العلاقات: أفراد الأسرة قد يشعرون بالاختناق أو الانزعاج من الفوضى.

البعد النفسي وراء الاكتناز

الأطباء النفسيون يربطون الاكتناز أحياناً باضطرابات القلق والاكتئاب، أو بصدمة فقدان شخص عزيز، حيث يصبح الاحتفاظ بالأشياء وسيلة لتعويض الفراغ العاطفي. كما أن بعض الأشخاص يرثون هذه العادة من بيئة نشأوا فيها مليئة بالمقتنيات غير الضرورية.

كيف تكسر هذه العادة" الاكتناز "؟