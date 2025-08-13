قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تعليق من الحكومة على اتفاقية الغاز مع إسرائيل.. فيديو
مدبولي: الأسعار في تحسن عن العام الماضي ووارد يكون هناك خفض آخر طبقا للظروف
تركي آل الشيخ ردًا على متابع: أنا بدوي.. وأجدادي سطروا التاريخ
رئيس النيابة الإدارية: محكمة النقض قمة الهرم في إرساء المبادئ القانونية
الحكومة تعلن بدء تلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة
الحكومة تعلن قرارات جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم
الرئيس السيسي يطالب بوضع خارطة طريق واضحة لتطوير الإعلام المصري
رئيس الغرف التجارية يدعو القطاع الخاص لتخفيض هامش الربح بالتعاون مع الحكومة
رئيس الوزراء يشارك في جنازة علي مصيلحي وزير التموين السابق بمسجد الشرطة
نقابة الصحفيين تعلن نتيجة لجنة المشتغلين
مدبولي: زيادة الاحتياطي الأجنبي ليس مدفوعا بأموال ساخنة بل باقتصاد حقيقي
رئيس الوزراء: استقرار السلع وتوافر العملة الصعبة وتعافي قوي للاقتصاد المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

اضطراب الاكتناز.. عادات تدمر منزلك دون أن تشعر

اضطراب الاكتناز: عادات تدمر منزلك دون أن تشعر
اضطراب الاكتناز: عادات تدمر منزلك دون أن تشعر
أسماء عبد الحفيظ

اضطراب الاكتناز، قد تعتقد أن الاحتفاظ بالأشياء القديمة مجرد عادة بريئة، أو أنها وسيلة للذكريات، لكن في الحقيقة، يمكن أن تتحول هذه العادة إلى اضطراب نفسي خطير يُعرف بـ"الاكتناز" أو "Hoarding Disorder"، حيث يحتفظ الشخص بمقتنيات لا قيمة لها أو لا حاجة إليها، حتى لو سببت الفوضى أو العرقلة في الحياة اليومية.

ما هو اضطراب الاكتناز؟

الاكتناز هو سلوك مرضي يتسم بصعوبة شديدة في التخلص من الأشياء، بغض النظر عن قيمتها الفعلية. يشعر المصاب بالقلق أو الضيق الشديد إذا حاول أحدهم إقناعه بالتخلص منها، ويبرر احتفاظه بها بحجج مثل "قد أحتاجها لاحقاً" أو “لها قيمة عاطفية خاصة”، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

عادات قد تقودك إليه دون وعي

اضطراب الاكتناز: عادات تدمر منزلك دون أن تشعر
  • تأجيل التخلص من الأشياء بحجة مراجعتها لاحقاً.
  • الاحتفاظ بعلب بلاستيكية فارغة، أو أوراق قديمة، أو ملابس لم تُستخدم منذ سنوات.
  • شراء أشياء بكميات كبيرة دون الحاجة الفعلية إليها.
  • رفض التخلص من الهدايا حتى لو كانت غير مناسبة أو متهالكة.

التأثيرات السلبية على المنزل والحياة نتيجة لعادة الإكتناز

اضطراب الاكتناز: عادات تدمر منزلك دون أن تشعر
  • فوضى دائمة: تراكم الأغراض يجعل تنظيف المنزل مهمة شبه مستحيلة.
  • خطر الحوادث: الممرات المليئة بالأشياء قد تسبب التعثر أو السقوط.
  • جذب الحشرات والقوارض: بسبب تكدس المخلفات أو الأغراض المهملة.
  • توتر العلاقات: أفراد الأسرة قد يشعرون بالاختناق أو الانزعاج من الفوضى.

البعد النفسي وراء الاكتناز

الأطباء النفسيون يربطون الاكتناز أحياناً باضطرابات القلق والاكتئاب، أو بصدمة فقدان شخص عزيز، حيث يصبح الاحتفاظ بالأشياء وسيلة لتعويض الفراغ العاطفي. كما أن بعض الأشخاص يرثون هذه العادة من بيئة نشأوا فيها مليئة بالمقتنيات غير الضرورية.

كيف تكسر هذه العادة" الاكتناز "؟

  • ابدأ بالتدريج: لا تحاول التخلص من كل شيء دفعة واحدة، بل خصص ساعة أسبوعياً لتنظيف مساحة صغيرة.
  • اعتمد قاعدة "سنة واحدة": إذا لم تستخدم شيئاً خلال العام الماضي، غالباً لن تحتاجه.
  • التبرع بدل التخلص: معرفة أن أغراضك ستفيد أشخاصاً آخرين قد يسهل عليك تركها.
  • اطلب الدعم: سواء من صديق أو فرد من العائلة، أو حتى مختص نفسي إذا كانت الحالة متقدمة.
اضطراب الاكتناز ما هو اضطراب الاكتناز عادات قد تقودك إليه دون وعي البعد النفسي وراء الاكتناز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

هبوط مستمر.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

حادث الشاطبي بالإسكندرية

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

الدولار

رسميًا الآن .. أسعار صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم بالأسواق .. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

بيض- أرشيفية

8 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك أسعار البيض في الأسواق

ترشيحاتنا

قانون العمل الجديد

حظر تغيير شروط العقد بعد كتابته بقانون العمل الجديد.. تفاصيل

شهاب بتاع أكتوبر

بعد حبس «شهاب» بتاع أكتوبر.. هذه عقوبة السب والسير عكس الاتجاه

مجلس الشيوخ

هل انتهت عضوية نواب 2020 بعد إعلان نتائج الجولة الأولى لانتخابات الشيوخ؟

بالصور

24 درجة.. سر الحفاظ على التكييف بأقصى أداء

)24 درجة.. سر الحفاظ على التكييف بأقصى أداء
)24 درجة.. سر الحفاظ على التكييف بأقصى أداء
)24 درجة.. سر الحفاظ على التكييف بأقصى أداء

اضطراب الاكتناز.. عادات تدمر منزلك دون أن تشعر

اضطراب الاكتناز: عادات تدمر منزلك دون أن تشعر
اضطراب الاكتناز: عادات تدمر منزلك دون أن تشعر
اضطراب الاكتناز: عادات تدمر منزلك دون أن تشعر

نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن

نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن
نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن
نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن

لماذا تم استبدال فلاتر الزيت الخرطوشة في السيارات الجديدة بـ الدوارة؟

فلاتر السيارة
فلاتر السيارة
فلاتر السيارة

فيديو

حقيقة زواج دينا الشربيني

دينا الشربيني تحسم الجدل حول حقيقة زواجها من كريم محمود عبد العزيز

سارة خليفة

كاميرا في أوضة النوم وزواج من لاعب شهير.. اعترافات سارة خليفة

طلب الطفل عبد الرحمن قبل وفاته

رسالة وداع أخيرة من طـفل.. تفاصيل صادمة في جريمة إنهاء حياة عبد الرحمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد