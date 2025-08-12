فوائد أكل كبدة الدجاج للأطفال

تعد كبدة الدجاج وجبة مفيدة للأطفال الرضع الذين بلغوا الثمانية أشهر، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من البروتينات والفيتامينات كفيتامين B12 وB6 وB2 وB1 وA وK والمعادن الأساسية لنمو الخلايا بشكل سليم كالحديد والنحاس.

فوائد أكل الكبدة للطفل

وقال كشف الدكتور أحمد صبرى، خبير التغذية، عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”، إن من فوائد الكبدة للرضيع، إمداده ببروتين جيد، وتعويض نقص الفيتامينات، لا سيما فيتامين A المهم في مرحلة النمو، بالإضافة إلى الحديد الكافي لتكوين هيموجلوبين الدم وميوجلوبين العضلات.

وأضاف خبير التغذية أن كبدة الدجاج تنشط أداء الجهاز المناعي للرضيع وتقيه من العدوى الفيروسية والأمراض الموسمية، والحفاظ على سلامة عظام الرضيع وتزويدها بالقوة والصلابة، وتعزيز نموها وتحسين القدرة على الإبصار، وتقوية عضلة العين والتقليل من التجمع المائي بها، وحماية الغدة الدرقية للرضيع من الالتهابات والتضخم، بالإضافة إلي تقوية ذاكرة الرضيع وزيادة قدرته على التركيز والفهم والإدراك.

وتابع: "ويفضل أن تقدم وجبة الكبدة مرتين على الأقل أسبوعيا على ألا تتعدى كمية الوجبة الواحدة 30 جراما، أو كبدة دجاجة واحدة، ويفضل شرب مرقة سلق الكبدة بمقدار مناسب".