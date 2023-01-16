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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس مصر.. الزمالك يسجل هدفا مبكرا في مرمى بيراميدز برأسية حسام عبد المجيد

صدى البلد

تمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك من تسجيل الهدف الأول في مرمى بيراميدز، خلال المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

سجل حسام عبد المجيد الهدف عن طريق رأسية رائعة في الدقيقة 5 من عمر المباراة بعد تمرير زيزو ركنية رائعة من الجبهة اليسرى لفريق بيراميدز.

قبل هذه الكرة طالب لاعبو الزمالك من حكم المباراة احتساب ركلة جزاء بعد ملامسة الكرة يد أحمد سامي مدافع بيراميدز داخل منطقة الجزاء ولكن لم يحتسب الحكم خطأ.

ويضم تشكيل الزمالك



حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي
خط الوسط : عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو"
خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه
ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي ومصطفى الزناري ومحمد عبد الشافي وسيف جعفر  ومحمد أشرف "روقا" ومصطفى شلبي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيد عبد الله "نيمار" وسامسون أكينولا.


وجاء التشكيل بيراميدز كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
الدفاع: أحمد فتحي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي.
الوسط: بلاتي توريه - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل
الهجوم: فخري لاكاي
البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - عبد الله مجدي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس - هشام محمد - إسلام عيسى - محمود صابر
 

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