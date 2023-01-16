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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يواصل تجريف الأراضي بالقدس ويعتقل أسيرًا لحظة الإفراج عنه

صدى البلد

واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي والجميعات الاستيطانية، اليوم /الاثنين/، أعمال التجريف والحفر داخل "أرض الحمراء" التي استولى عليها المستوطنون نهاية الشهر الماضي في بلدة (سلوان)، الواقعة جنوب المسجد الأقصى المبارك. 

وقالت مصادر فلسطينية - في تصريحات لها اليوم- إن جرافات الاحتلال أجرت أعمال تجريف، واقتلعت أشجارًا في الأرض الواقعة بالقرب من مسجد عين سلوان، وأن طواقم بلدية الاحتلال قامت بصب الأسمنت في الأرض؛ لوضع بوابة الكترونية تمنع دخول سكان الحي إليها. 

وهدمت جرافات بلدية الاحتلال كذلك غرفة سكنية في حي "الأشقرية" في بلدة (بيت حنينا)، شمال شرق القدس المُحتلة (داخل الجدار). 

وأعادت سلطات الاحتلال اعتقال الأسير مجد الوعري من بلدة (بيت حنينا)، لحظة الإفراج عنه من سجن النقب بعد قضاء حكم السجن الصادر بحقه والبالغ 28 شهرًا. 

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال طفلين هما عامر أبو هدوان من بلدة (سلوان)، وفايق ناصيف حبش (15 عاما) من البلدة القديمة، واستدعت طفلا ثالثا للتحقيق، فيما اختطف "مستعربون" الطفل فراس البزلميط من حي (رأس العامود) جنوب المسجد الأقصى. 

وأصدرت محكمة تابعة للاحتلال قرارًا بإبعاد الطفل مؤيد البلبيسي عن البلدة القديمة في القدس المحتلة لمدة أسبوعين. 
 

الاحتلال الاسرائيلي المسجد الأقصى تقال الأسير مجد الوعري بيت حنينا القدس

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