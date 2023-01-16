تشمل التبرع المادى..أشرف زكي يعلن إطلاق مبادرة رد الجميل لمصر

أعلن دكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية إطلاق مبادرة جديدة تحمل اسم "رد الجميل لمصر"، والتى تشمل التبرع المادى أو تخصيص إيرادات الأعمال لصالح الدولة.

وقال أشرف زكي في تصريح خاص لصدى البلد :" أناشد جميع الفنانين بالتبرع من أجل رد الجميل لمصر ، هذا هو دور الفن والفنانين ".

أشرف زكي

قال الفنان أشرف زكى، نقيب الممثلين، إن الأسرة الفنية يحتويها الدفء والحب والتضامن والتكافل وعندما يحتاج أى شخص من الفنانين بشكل عام يجب علينا بكل حب أن نمد يد المساعدة له، مضيفا أنه خلال اجتماعه مع مجلس نقابة الفنانين قدم اقتراحات، و هى أن يتم عمل معاش استثنائى للفنان "عمرو محمد على" والمساهمة معه فى علاجه و تم إبلاغه بقرار النقابة بشكل سريع.

وأكد “زكى”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بنت البلد" المذاع على فضائية “صدى البلد” تقديم الاعلامية نشوى مصطفى، قائلا "أن فعل الخير لا يحتاج الإعلان عنه، وإننا يجب علينا أن نكفل زملاءنا المحتاجين والزملاء اللى فى المرض ونكفل زملائنا اللى بيرحله وأسرهم".

الاستجابة لهذا النداء

وأشار أشرف زكى، إلى أنه بمجرد أبدائه لنداء المساعدة و المساهمة تكون الاستجابة لهذا النداء فى دقائق، و تكون الاستجابة من الفنانين له سريعا و فى وقت قياسى.