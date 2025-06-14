أخبار الوادي الجديد| ميكنة صندوق استصلاح الأراضي.. و107مستفيدين من قرعة تسمين الماشية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع سير العمل بمشروع ميكنة صندوق استصلاح الأراضي

تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، سير العمل بصندوق استصلاح الأراضي بمقر مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية؛ للاطمئنان على مراحل تطوير وميّكنة منظومة العمل بالصندوق، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في مجالات التحول الرقمي للخدمات ومنظومة العمل بالجهاز



أكّدت نائب المحافظ أنه تم الانتهاء من النسخة التجريبية وتشغيلها فعليًا، وحصر المقترحات والملاحظات التي من شأنها تحسين الأداء وإنجاز المهام بشكل أدق وأسرع، وجاري استكمال رفع البيانات الخاصة بالمعاملات والخدمات التي يقدمها الصندوق.

ووجهت نائب محافظ الوادى الجديد، بسرعة ضم كافة مراحل دورة العمل للمنظومة الجديدة، والانتهاء من تدريب الكوادر البشرية على آليات العمل وفقًا لخطة التطوير؛ لضمان الحوكمة الكاملة وتحقيق أفضل أداء خدمي.

107 مستفيدين من قرعة مشروع تسمين الماشية بالوادي الجديد

أعلنت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، عن اختيار 107 مستفيدين من القرعة العلنية لاختيار المستفيدين من مشروع تسمين الماشية الذي اطلقته المحافظة في إطار بروتوكول التعاون الموقع مع البنك الأهلي المصري وشركة غرب النيل للاستثمار الزراعي والإنتاج.

وأوضحت نائب محافظ الوادي الجديد، في بيان ، أن عدد المتقدمين بلغ 185 متقدمًا ممن انطبقت عليهم الشروط المعلنة، واسفرت القرعة عن اختيار 107 مستفيدين كمرحلة أولى والعدد المتبقي تم إدراجه بقوائم الإنتظار حال تخلف أي مستفيد بهذه المرحلة.



وأكدت نائب محافظ الوادى الجديد، أن إجراءات الفحص والفرز لاختيار المتقدمين تمت وفقًا للشروط والضوابط التي تم إعلانها مسبقًا؛ لضمان عدالة الاختيار وتكافؤ الفرص.

جدير بالذكر أن المشروع يهدف إلى دعم مشروعات الشباب وتوفير التمويل اللازم لإحياء مشروع تسمين الماشية بمنح ٢٠ رأس ماشية لكل شاب من المستفيدين، مع توفير الدعم المالي اللازم، وسلالات الماشية والأعلاف وتسويق الإنتاج؛ لإتاحة فرص عمل حقيقية لشباب المحافظة.

ويمكن الاستعلام عن أسماء الفائزين بالقرعة لاستكمال الإجراءات، بمقر المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز الخارجة.