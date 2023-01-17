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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مؤلم.. راكب يوثق لحظات وفاته خلال تحطم طائرة نيبال| فيديو

طائرة نيبال
طائرة نيبال

خلَّف حادث تحطم طائرة في نيبال، ما لا يقل عن 69 قتيلا، يوم الأحد، حيث كانت الطائرة من طراز ATR-72، وتديرها خطوط يتي الجوية، تطير من كاتماندو إلى بوخارا.

وكان على متن طائرة الركاب النيبالية، 72 شخصًا، وتحطمت أثناء محاولة هبوطها في المطار المفتتح حديثًا في مدينة بوخارا بوسط نيبال، وفقًا لتقرير وكالة PTI.

 

راكب وثق لحظات وفاته 

والمؤلم، أن راكب هندي وثق لحظات النهاية قبل تحطم الطائرة ووفاته في الحادث المروع.

وتبين أن «سونو جيسوال» الذي وثق المقطع من بين ضحايا طائرة نيبال، وقد أفاد موقع NDTV أنه كان ينشر بثًا مباشرًا على فيسبوك لحظة وفاته، في اللحظات الأخيرة قبل تحطم الطائرة.

وظهر نفس الفيديو على حسابه الذي لم يتم التحقق منه على منصة التواصل الاجتماعي، وقال أبهيشيك براتاب شاه النائب السابق لنيبال وعضو اللجنة المركزية في الكونجرس النيبالي لـ NDTV إنه تلقى الفيديو من صديق، بعد انتشال الهاتف من بين الحطام.

ويُظهر المقطع الراكب وهو يبتسم بهدوء ويسجل منظرًا للمدينة من النافذة، كما شوهد ركاب آخرون أثناء تصوير الفيديو، وسرعان ما يتغير المشهد مع تحول التسجيل إلى ارتباك، حيث ظهر حريق هائل من خلال النافذة ودوت صرخات من الركاب المذهولين قبل أن تتحول الشاشة إلى اللون الأسود.

IMG_20230117_010612
IMG_20230117_010612
نيبال تحطم طائرة نيبال الطائرة المنكوبة نيبال

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