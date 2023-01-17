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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الملحن أحمد عمر يكشف تفاصيل تعاونه مع حودة بندق في أغنية الأكس اتجنت

صدى البلد

أعرب الملحن أحمد عمر، بسعادته البالغة بنجاح أحدث أغنياته "الأكس اتجنت" مع المطرب حودة بندق.

وكشف عمر، في تصريحات صحفية عن كواليس تعاونه مع حودة بندق، قائلاً:" قابلت حودة ، منذ حوالي شهرين وتحدثنا بخصوص ألبومه وقال لي وقتها انه انتهي من جميع الاغاني وعلى استعداد لطرحها، ولكن قال لو عندك لحن كويس ابعتهولي، ثم سافرت إلى باريس لقضاء عطلتي الصيفية، وتفاجأت هناك برسالة نصية منه بكلمات أغنية" الأكس اتجنت " أن أقوم بتلحينها وتوزيعها سريعاً، ثم تواصلت مع الشاعر وقمت بتلحينها وتوزيعها على الرغم من عدم توافر الأجهزة اللازمة للتوزيع عندي بباريس".

وأضاف أحمد:" و أعجب جداً حودة بندق، باللحن والتوزيع ثم دخل الاستديو لتسجيل الأغنية وتم تنفيذ هذه الأغنية بسرعة رهيبة".

واستكمل احمد، حديثه:" سعيد جداً بردود أفعال جمهور المطرب حول الأغنية، وأحب أوجه الشكر لفريق عمل الأغنية".

أحمد عمر وفضل شاكر

وعن تعاونه مع نجوم آخرين قال، :" أتعاون مع الفنان فضل شاكر وخالد سليم، من خلال لحن وتوزيع  أغنية جديدة لفضل حيث يدخل فضل الاستديو خلال الأيام القليلة المقبلة لتسجيل الأغنية استعداداً للطرح، و عن طريق توزيع أغنية  لخالد سليم".

جدير بالذكر أن أخر أعمال الملحن أحمد عمر، أغنية "خلينا نعيش"  و"ابعد خلاص"للنجم فضل شاكر.

الملحن أحمد عمر حوده بندق الأكس اتجنت أحمد عمر

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