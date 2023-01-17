رئيس صربيا يستبعد فرض بلاده عقوبات على روسيا

استبعد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أن تفرض بلاده عقوبات على روسيا في يوم من الأيام.



وقال فوتشيتش - في مقابلة تلفزيونية نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الثلاثاء- "إن الجميع قال إن فوسيتش سوف يفرض عقوبات بمجرد انتهاء الانتخابات، لقد تمكنا من الصمود لمدة عام تقريبًا، ولست متأكدًا من أننا سنفرض أي عقوبات أخرى في المستقبل".. مضيفا " لم نكن سعداء عندما تم فرض العقوبات علينا، بما في ذلك من قبل الروس".



وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا، قال فوسيتش ، في خطاب عقب اجتماع لمجلس الأمن، إن صربيا تدعم وحدة أراضي أوكرانيا، لكنها لن تفرض عقوبات على روسيا.. مؤكدا أن صربيا تعتبر روسيا وأوكرانيا دولتين شقيقتين، وتأسف لما يحدث في شرق أوروبا، ومستعدة لتقديم مساعدات إنسانية إلى كييف.