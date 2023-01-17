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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

عماد خليل يطالب وزير الرى بحماية نهر النيل من التلوث

عماد خليل، عضو مجلس
عماد خليل، عضو مجلس النواب

طالب النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزارة الرى والموارد المائية والوزارات المعنية، بحماية نهر النيل من التلوث ومنع إلقاء مخلفات المصانع والفنادق العائمة فى مياه النيل للحفاظ عليها. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بحضور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لمواجهة الوزير بحوالى 110 طلبات إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة، عن تبطين وتغطية الترع والمصارف، وعن الصرف الزراعي، وعن توفير مياه الري واتباع سبل الري الحديث، والحفاظ على نهر النيل من التلوث، وسياسة الحكومة بشأن رفع وعي المواطنين تجاه ترشيد استخدام المياه وحماية جوانب نهر النيل.

 

 واستعرض النائب عماد خليل، طلب الإحاطة خلال الجلسة العامة، قائلا: "الطلب بخصوص المصانع والفنادق العائمة التى تلوث نهر النيل، حيث رصدت دراسات من وزارة البيئة مليارات مكعبات ومخلفات تصب فى مياه النيل، وهناك أكثر من 69 مأخذا لوزارة البيئة، كل التقارير خارجة من وزارة البيئة، ووزارة الرى ليس لها دور كبير فى هذا المجال". وطالب "خليل"، وزارة الرى والموارد المائية ببذل مجهود أكبر فى التعاون مع الجهات المعنية فى هذا الملف، ومنع التعديات على نهر النيل. وأكد نائب التنسيقية على ضرورة وضع كبارى مشاة على الترع المبطنة للتيسير على المواطنين للمرور من خلالها.

 

 كما طالب بإعادة الكبارى على الترع المبطنة بعد الانتهاء من تبطينها للتخفيف عن المواطنين، ومنها الترع الموجودة فى زمام مركز بنى سويف. وقال النائب عماد خليل، موجها حديثه لوزير الري: "تفاءلنا كثيرا بتوليه وزارة الرى كعالم مرموق فى جامعات عالمية وأيضا فى التنمية المستدامة والتجارب مع شباب الجامعة الأمريكية فى تحلية مياه البحار وله العديد من الكتب والأبحاث فى هذا المجال". 

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