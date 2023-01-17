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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

تجارية الجيزة: افتتاح مدبولي لمعرض أهلا رمضان تعكس دعمه لدور الغرف المجتمعي

صدى البلد

تقدم النائب عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة ومجلس إدارة الغرفة وأعضاء الجمعية العمومية بالشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتشريفه افتتاح معرض أهلا رمضان الرئيسى بمحافظة الجيزة، وتلبيته دعوة نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة لافتتاح المعرض بمرافقة وزراء التموين والصناعة والزراعة والتنمية المحلية و محافظ الجيزة.

 وأشار إلى أن هذه المشاركة تأتي فى إطار الدعم المستمر من الدكتور مصطفى مدبولى للغرف التجارية لممارسة دورها الاجتماعى فى التواصل مع المواطن بكافة المحافظات عبر المعارض السلعية التى تساهم فى توفير السلع بأسعار مناسبة للتخفيف عن المواطنيين 

من جانبه أكد ناصر على حسن التنسيق والتعاون مع اللواء احمد راشد محافظ الجيزة فى إقامة معرض أهلا رمضان حيث قامت المحافظة وأجهزتها التنفيذية بتوفير كافة الاحتياجات اللوجيتسية للمعرض من ارض وكهرباء ومياه مع تلبية كل مطالب العارضين وإدارة المعرض بالإضافة إلى توفير الاماكن اللازمة لإقامة المعارض الأخرى بمدن وأحياء الجيزة.

وأشار رئيس تجارية الجيزة إلى دعم المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة فى تذليل كل العقبات الإدارية والمالية التى تستلزم الانفاق على إنشاء المعارض وتشجيعه الدائم للغرف التجارية على تخصيص الموازنات اللازمة لإقامة المعارض وتسهيل الإجراءات اللازمة لذلك.

واشاد ناصر بالدعم الكامل من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وتكليفه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالمشاركة الكثيفة فى معرض أهلا رمضان الرئيسى بالجيزة وباقى المعارض بالمحافظة حيث شاركت القابضة للصناعات الغذائية بعدد ١١ شركة من شركاتها بالمعرض ما بين شركات الجملة والسكر والمطاحن والأسماك واللحوم والزيوت والعصائر وذلك برعاية مباشره من قيادات الشركة اللواء احمد حسانين رئيس مجلس الإدارة و اللواء مجدى الشاطر نائب رئيس مجلس الإدارة.

ونوه ناصر إلى تكليف وزير التموين للشركات المشاركة بتكثيف كميات السلع الغذائية بالمعرض وتخفيض اسعارها لتتناسب مع المواطن البسيط.

وقدم ناصر الشكر إلى السيد القصير وزير الزراعة على مشاركة الوزارة بالمعرض عبر منافذها للحوم والخضر. 

ولفت رئيس تجارية الجيزة إلى المشاركة المتميزة من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة عبر جناح خاص لها يشمل كافة منتجاتها الغذائية بالإضافة إلى تواجد شركة وسلاسل أمان بوزارة الداخلية والتى قدمت عروض للمواطن وصلت نسبة الخصم بها ٦٠% وذلك عبر كراتين مخصصة باسم تحيا مصر تشمل لتر زيت وكيلو ارز وكيلو سكر و كيلو مكرونة وعلبة تونه بمبلغ ٥٠ جنيه.

على جانب آخر تقدم ناصر بالشكر لكل الشركات الكبرى التى شاركت فى المعرض وقامت بتخفيض أسعار السلع المقدمة للمواطنين. 

وأقامت غرفة الجيزة معرض أهلا رمضان بفيصل على مساحة ٢٠٠٠ متر وقدمت العارضين الاماكن المناسبة لهم وكل الخدمات اللازمة مجانا مقابل تخفيض أسعار السلع خدمة للمواطنين ومساهمة من الغرفة فى تخفيف أعباء الحياة.

محافظ الجيزة وزير التموين رمضان التموين رئيس مجلس الوزراء المعارض الغرفة التجارية الدكتور علي المصيلحي

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