لو بتنسى كتير.. اعرف إزاى تحمى نفسك من الزهايمر قبل فوات الآوان



يُعتقد أن مرض الزهايمر ناتج عن تراكم غير طبيعي للبروتينات في خلايا الدماغ وحولها. أحد البروتينات المعنية يسمى أميلويد، والبروتين الآخر يسمى تاو، والتي تشكل رواسبها لويحات حول خلايا الدماغ وتشابكات داخل خلايا الدماغ. 5 أشياء لمنع فقدان الذاكرة ومرض الزهايمر تشمل:

1. الإقلاع عن التدخين

إن الإقلاع عن التدخين يمكن أن يفيد صحة الدماغ. ترتبط زيادة خطر الإصابة بالخرف، وخاصة مرض الزهايمر والخرف الوعائي، بالتدخين.

يقلل الإقلاع عن التدخين من فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتات الدماغية كما يقلل من تضيق الأوعية الدموية في القلب والدماغ.

2. التقليل من الكحول



ضع خططًا للحدود من حيث الأيام وكمية استهلاك الكحول مسبقًا. بعد ذلك، اختر المشروبات الأصغر والأقل قوة من الكحول مع زيادة أيامك الخالية من المشروبات تدريجيًا.

مما يحسن السلوك والقدرة على اتخاذ القرارات ويحسن المناعة لمحاربة المشاكل الصحية.



3.نظام غذائي صحي ومتوازن

تناول الفاكهة والخضروات يومياً



تناول أطعمة تشتمل على خمس حصص على الأقل من الفاكهة والخضروات يوميًا، والحبوب الكاملة، والبروتينات الخالية من الدهون، ومنتجات الألبان قليلة الدسم، وتجنب الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والسكر والملح. يقلل تراكم الترسبات في الدماغ ويحمي ضد ضمور المخ.



4. التمرين

ممارسة الرياضية ما لا يقل عن 150 دقيقة كل أسبوع عن طريق القيام بنشاط هوائي متوسط الشدة (مثل ركوب الدراجات أو المشي السريع)، أو بقدر ما تستطيع مما يحسن الذاكرة والاستدلال والحكم ومهارات التفكير (الوظيفة الإدراكية) ويعزز حجم جزء الدماغ المرتبط بتكوين الذاكرة.



5. فحوصات صحية منتظمة

لا يمكن منع مرض الزهايمر. ومع ذلك، فإن أسلوب الحياة الجيد والنظام الغذائي والفحوصات الصحية المنتظمة يمكن أن تؤخر المراحل المتقدمة من المرض مما يزيد من فرص الاكتشاف المبكر من احتمالية الوصول إلى خيارات العلاج ومعدل نجاحها.