ممارسة الرياضة 6 دقائق يوميا تحميك من مرض مرتبط بالشيخوخة

هناك العديد من الفوائد نجنيها من ممارسة التمارين الرياضية .. وقد اقترحت دراسة أجريت مؤخرا من قبل باحثون في نيوزيلندا أن ممارسة المجهود البدني كل يوم قد يكون كافيًا للوقاية من مرض الزهايمر.

ممارسة الرياضة وتأثيرها على الوقاية من الزهايمر





وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، أن ركوب الدراجات بكثافة عالية لمدة ست دقائق يمكن أن يكون كافياً لتأخير التدهور المعرفي، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.





وأوضح الباحثون، أنه بالرغم من أن ممارسة الأنشطة البدنية في حرق الدهون والسعرات الحرارية في فترة زمنية قصيرة، يمكنه أيضا ان يحمي من مرض الزهايمر .

ممارسة الرياضة وتأثيرها على الوقاية من الزهايمر



وأفادت نتائج الأبحاث، أن ممارسة التمارين الرياضية هي طريقة رائعة تحفيز هرمونات السعادة، بما في ذلك السيروتونين ، وهو أحد الهرمونات التي تمنع الإصابة بمرض الزهايمر والخرف .