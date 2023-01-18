عامل أحمد زاهر..عمرو وهبة يروج لـ مسلسله جروب الدفعة ويمزح مع الجمهور

روج الفنان عمرو وهبة لـ مسلسله الجديد “جروب الدفعه” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر عمر وهبة في الصور بعدد كبير من فلاتر برنامج"اسناب شات" في شكل الرجل والشاب والعجوز والطفل"

وعلق عمرو:"استنوا قريبا مسلسل جروب الدفعه، بعمل فيه شخصية البطل الشرير والبطل الطيب وابن البطل الطيب واحمد زاهر"

مسلسل «جروب الدفعة» من إنتاج «سينرجي» تامر مرسي، إشراف عام حسام شوقي، تأليف ورشة «مصنع الحكايات».

الورشة لـ (هاني سرحان)، ويقدم المعالجة الدرامية والإشراف على كتابة المسلسل باسم شرف ودعاء عبدالوهاب، سيناريو وحوار عمرو أبو زيد، نسمة سمير، ومحمد علوش، ومن إخراج محمد عبدالسلام.



«جروب الدفعة» يتكون من 15 حلقة، ويناقش بعض قضايا الشباب وأحلامهم خصوصا في مرحلة ما بعد التخرج.



المسلسل من بطولة شيري عادل، ميدو عادل، عمرو وهبة، ولاء الشريف، بسمة داوود، فضلا عن عدد من الممثلين الشباب.