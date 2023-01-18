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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

قوة غير مسبوقة.. شيفروليه تقدم كورفيت الجديدة بمحرك هجين ونظام دفع رباعي

كورفيت E-Ray
كورفيت E-Ray

تتطابق أحدث سيارات شيفروليه كورفيت مع محرك بنزين V8 بسعة 6.2 لتر ومحرك كهربائي ، مما يجعلها أول سيارة Vette ذات الدفع الرباعي والأسرع تسارعًا حتى الآن.

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كورفيت E-Ray

تم الكشف عن السيارة الخارقة الهجينة التي طال انتظارها، والتي تم تسميتها كورفيت E-Ray ، ويأتي ذلك بعد مرور 70 عامًا بالضبط منذ ظهور كورفيت الأصلية على المسرح لأول مرة في معرض Motorama في نيويورك.

كورفيت E-Ray

صممت سيارة كورفيت E-Ray "بحيث يمكن لسائقيها القيادة في جميع الظروف والتحديات، بغض النظر عن الموسم"، مما يسلط الضوء على الجر المتزايد للمحور الأمامي المدفوع وخيار السقف القابل للإزالة. 

 

كما زعمت شيفروليه أنها أول سيارة رياضية تقرن محرك V8 بسحب الهواء الطبيعي بمحرك كهربائي.

كورفيت E-Ray

المنافسون المباشرون قليلون ومتباعدون ، لكن كل من فيراري 296 جي تي بي وماكلارين أرتورا يستخدم كل منهما محركات V6 بشاحن توربيني مزدوج لمحركاتهم الهجينة، كما يتم استخدام محرك V8 المكهرب من فيراري SF90 أيضًا.

كورفيت E-Ray

يعتبر محرك V8 المعني هو نفس الكتلة الصغيرة التي تبلغ سعتها 6.2 لتر والتي تعمل على تشغيل سيارة شيفروليه كورفيت ستينجراي القياسية، وهي ثورة في حد ذاتها لجعل التبديل من تصميم المحرك الأمامي إلى التصميم المتوسط.

 

يبلغ عزم الدوران في E-Ray نحو 470 رطلاً، بينما تبلغ قوة المحرك 495 حصانًا (يتم إرساله إلى المحور الخلفي من خلال علبة تروس أوتوماتيكية من ثماني سرعات) مع 160 حصانًا و 125 رطلاً قدمًا من المحرك الكهربائي في المقدمة، مما يمنحها قوة مجتمعة تصل الى 655 حصانًا.

كورفيت E-Ray

هذا يجعل الهجين أسرع كورفيت في الإنتاج حتى الآن ، حيث تدعي شيفروليه أن الوقت من 0 إلى 60 ميل في الساعة يبلغ 2.5 ثانية فقط وتقول إنها يمكن أن تقطع ربع ميل في ما يزيد قليلاً عن 10.5 ثانية.

 

هذا يجعل E-Ray في نفس سرعة Ferrari 296 GTB ، ومع ذلك فهي تمثل حوالي ثلث سعر أحدث إصدار هجين من فيراري، بسعر 104295 دولارًا (85000 جنيه إسترليني).

 

من المتوقع أن يتم تقديم E-Ray في شكل القيادة اليمنى وتصديرها إلى المملكة المتحدة، كما هو الحال مع كورفيت الأساسية، لكن شيفروليه لم تؤكد ذلك بعد.

 

 

 

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