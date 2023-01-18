مي سليم تخطف الأنظار عبر إنستجرام بمكياج ناعم وهادئ |شاهد

شاركت الفنانة مي سليم متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت “مي” في الصورة بمكياج ناعم مائل إلي ترابي والذي أبرز جمال وجهها، واعتمدت علي انسدال خصلات شعرها الصفراء علي كتفيها.

يذكر أن الفنانة مي سليم طرحت أغنية جديدة تحمل اسم "إحنا كبنات"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وأغنية "إحنا كبنات" كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد مجدي.

يذكر أن آخر أعمال مي سليم مسلسل "دنيا تانية" بطولة ليلى علوي، ونورهان، وأحمد عزمي، وفراس سعيد، وأشرف زكي، ووفاء صادق، وإخراج أحمد عبد العال.