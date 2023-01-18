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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد جلال: كنت صارمًا مع اللاعبين.. وحزين من حلمي طولان بعد تصريحاته|فيديو

خالد جلال المدير
خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي السابق

قال خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي السابق، إنه حزين من حلمي طولان بعد تصريحاته الأخيرة ضد الفريق، عقب رحيله عن النادي.

وأضاف جلال، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه لم يشعر بأي مؤامرة ضده من جانب لاعبي البنك الأهلي خلال وجوده مع الفريق.

وأشار إلى التزام جميع لاعبي البنك الأهلي، خاصة أن اللائحة كانت تطبق على الجميع، موضحًا أنه قام بإيقاف اثنين من كبار البنك الأهلي لأسباب تأديبية خلال الموسم الحالي.

وواصل تصريحاته، أنه قام بتغليظ العقوبات داخل الفريق، بأن يكون التأخير دقيقة واحدة عن المران عقوبته 5 آلاف جنيه والغياب بـ 50 ألف جنيه، مضيفًا «اللي بيظهروا علشان السبوبة في مزبلة التاريخ ومن يتحدث في ظهري لا يُمكن وصفه بالرجل».

البنك الاهلي خالد جلال حلمي طولان هاني حتحوت لاعبي البنك الأهلي

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