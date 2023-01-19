في عيد ميلادها 42.. فساتين أثارت الجدل لمي عز الدين

يحل اليوم ١٩ يناير عيد ميلاد الفنانة مي عز الدين والتي أكملت عامها ال ٤٢ ولا يظهر عليها علامات التقدم في العمر ولازالت تحافظ على شبابها.

على الرغم من أن مي عز الدين من النجمات اللاتي ليس لها تفاعل كبير على السوشيال ميديا إلا أنها عندما تظهر تجذب و تخطف الأنظار إليها.



كشفت صور مي عز الدين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، عن فساتينها و الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات سواء الرسمية أو الخاصة.

تعتمد مي عز الدين على الفساتين الأنيقة و الملفتة والمتناسقة مع قوامها المثالي، بالإضافة إلي ذلك المصنوعة من الأقمشة الراقية و المطرزة.

تحرص مي عز الدين على التنوع و التجديد كما تقوم بتنسيق المجوهرات و الحقائب و الأحذية المميزة التي تزيد من أناقتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد مي عز الدين على تسريحات الشعر التي تتناسب مع وجهها، و تضع مكياجا جذابا يكشف عن جمال ملامحها.



مي عز الدين

مي عز الدين

مي عز الدين

مي عز الدين

مي عز الدين

مي عز الدين

مي عز الدين