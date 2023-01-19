عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في عيد ميلادها 42.. فساتين أثارت الجدل لمي عز الدين

في عيد ميلادها ال
في عيد ميلادها ال ٤٢ … فساتين أثارت الجدل ل مي عز الدين

يحل اليوم ١٩ يناير عيد ميلاد الفنانة مي عز الدين والتي أكملت عامها ال ٤٢ ولا يظهر عليها علامات التقدم في العمر ولازالت تحافظ على شبابها.

على الرغم من أن مي عز الدين من النجمات اللاتي ليس لها تفاعل كبير على السوشيال ميديا إلا أنها عندما تظهر تجذب و تخطف الأنظار إليها.

txt

بملابس غريبة.. أصالة تصدم متابعيها في أحدث إطلالة| شاهد

txt

في عيد ميلادها.. 10 صور مبهرة لـ إطلالات ياسمين عبدالعزيز


كشفت صور مي عز الدين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، عن فساتينها و الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات سواء الرسمية أو الخاصة.
تعتمد مي عز الدين على الفساتين الأنيقة و الملفتة والمتناسقة مع قوامها المثالي، بالإضافة إلي ذلك المصنوعة من الأقمشة الراقية و المطرزة.
تحرص مي عز الدين على التنوع و التجديد كما تقوم بتنسيق المجوهرات و الحقائب و الأحذية المميزة التي تزيد من أناقتها.
ومن الناحية الجمالية، تعتمد مي عز الدين على تسريحات الشعر التي تتناسب مع وجهها، و تضع مكياجا جذابا يكشف عن جمال ملامحها.
 

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين أخبار مى عز الدين إطلالات الفنانة مي عز الدين أخر أعمال مى عز الدين أبرز إطلالات مي عز الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتوح يضع الزمالك في ورطة قبل مواجهة الأهلي بالدوري

500 جنيه وكشف عقلي | 4 شروط لـ الزواج .. تعرّف عليها

انهيار الأخضر.. الدولار يتراجع لأدنى مستوى منذ 9 أشهر

أنا غلطت في موضوع كهربا | خالد الغندور يعتذر لـ الأهلي

القصة الكاملة لمهاجم الأهلي الجديد.. وسر تأخر إعلان الصفقة|تفاصيل

درجة الحرارة صفر.. أجواء شديدة البرودة وثلوج على سانت كاترين| الطقس

الحكومة: الخميس 26 يناير إجازة رسمية بهذه المناسبة

كأس العالم للأندية .. محامي كهربا يفجّر مفاجأة تخص اللاعب على الهواء

موضوعات متعلقة

بملابس غريبة.. أصالة تصدم متابعيها في أحدث إطلالة| شاهد

في عيد ميلادها.. 10 صور مبهرة لـ إطلالات ياسمين عبدالعزيز

جمال شعبان: تناول اسبرين الأطفال بدون داعٍ يعرضك للنزيف والقرح

طريقة عمل كفتة الجمبري.. بمذاق لا يقاوم

رخيصة وصحية| 9 زيوت للحصول على شعر كثيف في الشتاء.. لن تتوقعي

مش هتصدق.. جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ بين الشباب

بعد إعلان زواجها بدون مأذون.. شاهد 10 صور لـ رحمة رياض

تعليق صادم من ناقد موضة على فستان شيرين عبد الوهاب في الكويت|شاهد

ترشيحاتنا

انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم الخميس 19-1-2023

تعرف على آخر أداء معظم أسواق الأسهم في الخليج

زوجة ملك أو أميرة.. ما قصة اكتشاف المقبرة الغامضة في الأقصر؟

دعاء مستجاب في عشر دقائق للرزق .. 6 كلمات لا ترد ليلا

بقيمة 2.6 مليار .. أمريكا تجهز لحزمة مساعدات عسكرية ضخمة لأوكرانيا

رفض الإفصاح.. كلاتينبرج يثير الجدل حول طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لونها أسود..وصفة فاطمة أبو حاتي لا تصلح للاستخدام الآدمي تثير السوشيال ميديا

ما تشتروهاش.. فاطمة أبو حاتي تحذر من نوع جبنة شهير يباع بالأسواق

حبيبي يا ربنا.. كيف تسبب سعيد صالح في توبة بلطجي الإسكندرية بالسجن؟

في عيد ميلادها 42.. فساتين أثارت الجدل لمي عز الدين

فيديو

«غضبان.. زعلان.. مضايق».. تعرف على رد فعل مرتضى منصور بعد مشاركة كهربا|فيديوجراف

حقيقة فرض غرامات على غير المتزوجين من مواليد التسعينيات

تسمم 44 طالبا.. ماذا فعل بائع متجول وزوجته؟

لغير حاملي بطاقات التموين.. كل ما تريد معرفته عن منظومة كارت العيش الحر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

اﻟﻤﺰﻳﺪ