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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

20 لاعبا في قائمة البنك الأهلي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري

البنك الاهلي
البنك الاهلي

اختار أمير عبد العزيز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمواجهة الإتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غدا الخميس ويستضيفها ستاد القاهرة في تمام الخامسة مساء .
وجاءت القائمة علي النحو التالي 
حراسة المرمي.. محمد أبو جبل _ أحمد صبحي

خط الدفاع.. أحمد ياسين _ محمود الجزار _ أمير مدحت _ عاصم صلاح _ أسامة ابراهيم _ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط.. محمد فتحي _ أحمد سعيد _ أحمد توفيق _ محمد لعبة _ محمد هلال _ موسي دياوارا _ أحمد ياسر _ محمود قاعود _ إسلام جابر

خط الهجوم.. رزاق سيسيه _ أسامة فيصل _ ناصر منسي.

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