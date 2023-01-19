أمريكا تقدم 125 مليون دولار لدعم أنظمة الطاقة في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، إن الولايات المتحدة ستقدم 125 مليون دولار لأوكرانيا لدعم الطاقة وشبكات الكهرباء لديها، في أعقاب الهجمات الروسية على تلك المرافق.

وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بيان لها: "اليوم أعلنت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور، خلال حضورها المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إن الوكالة ستنسق مع الكونغرس لتقديم حزمة دعم بقيمة 125 مليون دولار وذلك لدعم مرونة البنية التحتية للطاقة والمرافق في أوكرانيا في مواجهة الهجمات المستمرة التي يشنها الاتحاد الروسي. وسيتم الحصول على التمويل الجديد بموجب مشروع قانون الاعتمادات التكميلية الخاص بأوكرانيا لعام 2023 الذي تم تمريره في ديسمبر".

وأضاف البيان أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سوف تستخدم هذه الأموال لشراء معدات حيوية بما في ذلك توربينات الغاز ومحولات آلية ذات جهد عالٍ، ومعدات إصلاح محطات التوزيع الفرعية والطاقة الاحتياطية لإمدادات المياه في كييف وخدمات تدفئة المناطق.

الدفاع الجوي أولوية

وقال كيربي اليوم الخميس: "لم أر ولا علم لدي بعدد بطاريات "باتريوت" التي تحتاجها أوكرانيا. لكننا نعلم أن الدفاع الجوي يبقى أولوية".

ولفت كيربي إلى أن تسليم منظومات الدفاع الجوي إلى أوكرانيا سيستغرق وقتا، بسبب تدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام "باتريوت".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر، أن "الولايات المتحدة ستبدأ في تدريب القوات الأوكرانية على منظومة صواريخ باتريوت في أوكلاهوما قريبًا في الأسبوع القادم، وسيتم تدريب 90 - 100 أوكراني على مدى عدة أشهر".

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق بأن الولايات المتحدة وحلف "الناتو" متورطان بشكل مباشر في أوكرانيا، بتوريد الأسلحة وتدريب العسكريين في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

وكانت الولايات المتحدة، أعلنت بوقت سابق هذا الشهر عن حزمة مساعدات عسكرية كبيرة لأوكرانيا و"الدول المتضررة من الحرب"، تبلغ قيمتها 3.75 مليار دولار.

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان آنذاك إن مبلغ الحزمة مقسم إلى2.85 مليار دولار في صورة سحب من مخزونات وزارة الدفاع الأمريكية تُسلم فورًا إلى كييف، وتمويل عسكري أجنبي بقيمة 225 مليون دولار لبناء قدرات بعيدة المدى وتحديث القوات الأوكرانية، وتمويل عسكري أجنبي بقيمة 682 مليون دولار "للشركاء والحلفاء الأوروبيين" لتحفيز وتعويض المعدات العسكرية التي يتبرعون بها لأوكرانيا.

وأضاف بلينكن "أعلن أيضًا أننا نعمل مع الكونجرس لتقديم تمويل عسكري أجنبي إضافي بقيمة 907 ملايين دولار بموجب قانون الاعتمادات التكميلية الإضافية لأوكرانيا لسنة 2022".