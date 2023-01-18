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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تشن 13 غارة على مناطق تمركز الروس في أراضيها

صدى البلد

أفادت وكالة أنباء "يوكرينفورم" عن بيان لهيئة الأركان المسلحة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، بشن 13 غارة على مناطق تركيز القوات الروسية علي أراضيها.

وذلك بالإضافة إلى ثلاث ضربات على مواقع أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات في الأراضي المحتلة من القوات الروسية.

وأفادت وكالة الأنباء الأوكرانية أن شن الروس 22 غارة جوية ونفذ أكثر من 50 هجومًا بأنظمة إطلاق صواريخ متعددة.

وكان نائب الأمين العام لحلف الناتو ميرسيا جيوانا، قال لكبار القادة العسكريين من جميع أنحاء أوروبا، إن روسيا تستعد لحرب طويلة الأمد، لذا يجب على الناتو أن يستعد “على المدى الطويل” وأن يدعم أوكرانيا طالما يتطلب الأمر ذلك.

وفي حديثه في افتتاح اجتماع القادة العسكريين في بروكسل، قال جيوانا، إن “دول الناتو يجب أن تستثمر أكثر في الدفاع وتكثيف التصنيع العسكري وتسخير التقنيات الجديدة للاستعداد للحروب المستقبلية”.

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