إحباط محاولات بناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور الميدانى للتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات وتطبيق القانون على الجميع دون تهاون.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالهيصيمية ومسؤلى الجمعية الزراعية بالتصدي لحالة مخالفة بناء على الأرض الزراعية بناحية الخطارة الصغرى عبارة عن سور بالطوب الأبيض البلوك على مساحة ١٠٠ م طولى تقريبا باسم المواطن ( م .ح .م ) وتمت إزالة المخالفة في المهد كلية على نفقة المخالف وتسليم الموقع لمدير الجمعية الزراعية ، وبالوحدة المحلية بالديدامون تم إزالة بناء مخالف بالطوب الاحمر بطريق المرور على مساحة ١٧٥ م باسم المواطن ( م .ا .ع ) وتمت الازالة كليا على نفقة المخالف.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقصاصين الشرق بإزالة حائط بالدبش الأبيض عبارة عن تعدي بالبناء على الطريق العام علي مساحة ٢٠ متر طولي بناحية مفارق المطار التابعة وتطبيق القانون على المخالفين.

وقامت رئاسة حى أول الزقازيق بايقاف أعمال تقام بدون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالحى وذلك لحين توفيق اوضاعهم المخالفة وذلك بأحد العقارات بحى الزهور وتطبيق القانون على الجميع دون تهاون.