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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معاش 3 شهور .. خطوات الحصول على مصاريف الجنازة من التأمينات

مصاريف الجنازة
مصاريف الجنازة

يسعي الكثير من المواطنين إلي معرفة. خطوات صرف مصاريف الجنازة عند وفاة صاحب المعاش حيث أن الجهة التي كانت تصرف المعاش تلتزم بأداء نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر .

الفئات التي يحق لها صرف مصاريف الجنازة
 


ووفق القانون فإن الفئات التي يحق لها صرف مصاريف الجنازة ‌الأرمل أو الأرملة وفي حالة وجود أكثر من أرملة توزع بينهن بالتساوي، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد ,فإذا لم يوجد صرفت إلى أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.

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موعد صرف مصاريف الجنازة

يتم صرف مصاريف الجنازة و النفقات الخاصة ب الجنازة بعد وفاة صاحب المعاش خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب

شروط استحقاق مصاريف الجنازة

ويشترط من أجل أستحقاق مصاريف الجنازة وفاة صاحب المعاش حيث يتم صرف نفقات الجنازة ‌للأرمل أو الأرملة والفئات الأخري.

خطوات صرف مصاريف الجنازة

يلزم من أجل الحصول على مصاريف الجنازة بعد وفاة صاحب المعاش القيام بمجموعة من الخطوات والتي تتضمن مايلي :-

- التوجه للمنطقة المتواجد بها ملف المعاش

-  القيام بتقديم طلب لصرف مصاريف الجنازة مرفقًا به.

- تقديم ​المستندات اللازمة والتي تشمل صورة طبق الأصل من شهادة وفاة صاحب المعاش بالإضافة إلى 
النموذج المحدد أو طلب صرف مصاريف الجنازة​.

خدمات تتيحها التأمينات الاجتماعية

وهناك مجموعة من الخدمات الأخري التي يمكن أن يحصل عليها المواطن من خلال موقع هيئة التأمينات الإجتماعية والتي تتضمن مايلي :

- أمكانية الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي

- القيام بتسجيل رقم تأميني

- كما يمكن من خلال موقع الهيئة  التأمين على عامل بالقطاع الخاص.

- القيام بإخطار العامل مكتب الهيئة عند التحاقه بعمل.

- إمكانية التأمين على العمالة غير المنتظمة من خلال موقع هيئة التأمينات الاجتماعية 

- انهاء خدمة العمالة غير المنتظمة.

- خدمة التحاق عامل أجنبي بخدمة صاحب العمل قطاع خاص نمطي.

- الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي والأجور الخاصة خدمة تتيحها هيئة التأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني 

-ويمكن أيضا من خلال موقع الهيئة استعراض المعاشات المستحقة للمستفيد.

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