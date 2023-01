دور السينما المصرية تبدأ عرض الفيلم الأمريكي BABYLON

انطلق في دور العرض المصرية الفيلم الأمريكي BABYLON، الذي تدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما التاريخية التي تتناول قصة العديد من الشخصيات المختلفة من خلال صعودهم وسقوطهم في خلال فترة الانحطاط والفساد ببدايات هوليوود.

الفيلم من تأليف وإخراج داميان شازيل، الذي أخرج عدد من الأفلام الناجحة مثل WHIPLASH (2014)، FIRST MAN (2018، وقد حقق شهرة واسعة ونجاحا جماهيريا بإخراجه للفيلم الشهير (2016) LA LA LAND الذي حصد عدة جوائز أوسكار من ضمنها أفضل إخراج.

يلعب دور البطولة في الفيلم الممثل الأميركي الشهير براد بيت، الذي لعب أدوارًا رئيسية في كثير من الأفلام المهمة مثل FIGHT CLUB ، BABEL ، THE TREE OF LIFE، وقد حصل على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD (2019. ويشاركه في بطولة BABYLON عدد من النجوم منهم مارجوت روبي، جين سمارت، أوليفيا وايلد، ودييجو كالفا.

ينطلق الفيلم في دور العرض المصرية من خلال شركة فور ستار فيلمز.