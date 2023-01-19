عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دور السينما المصرية تبدأ عرض الفيلم الأمريكي BABYLON

الفيلم الأمريكي BABYLON
الفيلم الأمريكي BABYLON

انطلق في دور العرض المصرية الفيلم الأمريكي BABYLON، الذي تدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما التاريخية التي تتناول قصة العديد من الشخصيات المختلفة من خلال صعودهم وسقوطهم في خلال فترة الانحطاط والفساد ببدايات هوليوود.

الفيلم من تأليف وإخراج داميان شازيل، الذي أخرج عدد من الأفلام الناجحة مثل WHIPLASH (2014)، FIRST MAN (2018، وقد حقق شهرة واسعة ونجاحا جماهيريا بإخراجه للفيلم الشهير (2016) LA LA LAND الذي حصد عدة جوائز أوسكار من ضمنها أفضل إخراج.  

بطولة كندة علوش.. The Swimmers ضمن قوائم ترشيحات البافتا لأفضل فيلم بريطاني

أخبار الفن.. ذكرى وفاة وحيد سيف.. تامر حسني يكشف كواليس جديدة عن فيلم "البدلة"

يلعب دور البطولة في الفيلم الممثل الأميركي الشهير براد بيت، الذي لعب أدوارًا رئيسية في كثير من الأفلام المهمة مثل FIGHT CLUB ،  BABEL ، THE TREE OF LIFE، وقد حصل على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم  ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD (2019. ويشاركه في بطولة BABYLON عدد من النجوم منهم مارجوت روبي، جين سمارت، أوليفيا وايلد، ودييجو كالفا.

ينطلق الفيلم في دور العرض المصرية من خلال شركة فور ستار فيلمز.

اخبار الفن براد بيت الأوسكار BABYLON دور العرض المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استغفر لي.. وصية طالبة هندسة حلوان قبل إنهاء حياتها

نزل عن 1200 جنيه|الذهب يتراجع بقوة بعد مؤتمر رئيس الوزراء وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة للزمالك| كهربا أساسيا في القمة بفرمان من كولر

46 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 19 يناير 2023

صدمة حمراء.. شوبير يعلن غياب نجمي الأهلي عن مواجهة الزمالك

منعه من أي نشاط متعلق بكرة القدم.. محامٍ بالفيفا يصدم كهربا| تفاصيل

تطور مفاجئ بشأن انتقال جاكسون موليكا إلى الأهلي.. تفاصيل

الجريدة الرسمية تعدل خطأ بشأن إجازة عيد الشرطة وثورة يناير.. تعرف عليه

موضوعات متعلقة

ماجد المهندس يسجد في البصرة قبل إحياء حفل ختام خليجي 25

رزان جمال تكشف كواليس مسلسل الثمن|خاص

تفاصيل حفل عاصي الحلاني في أبو ظبي

اليوم.. سهير رمزي ضيفة على برنامج حبر سري

ياسمين رئيس تعيش قصة حب في الإعلان الرسمي لفيلم أنا لحبيبي

بوسي شلبي تقدم حفل افتتاح مهرجان المنصورة المسرحي

علاج الفنان عمرو محمد على نفقة الدولة

شيرين رضا تروج لـ وبينا ميعاد بهذه الطريقة

ترشيحاتنا

مدبولي : إجراءات تحفيزية لمزارعي المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح

إعلان عاجل.. 8 دول أوروبية تستعد لتقديم مساعدات عسكرية غير مسبوقة لأوكرانيا

البرلمان الأوروبي يضيق الخناق على إيران.. ماذا فعل ضد أقوى أذرعها بالمنطقة؟

السيسي: القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة حققت نجاحا كبيرا في تأمين الدولة

اليمن يشيد بالدور المحوري لـ مصر في دعم جهود إحلال السلام

مومياء نفرتيتي ومدينة سرية.. 5 اكتشافات أثرية منتظرة في 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مومياء نفرتيتي ومدينة سرية..5 اكتشافات أثرية مذهلة قد يتم اكتشافها عام 2023

اليوم العالمي للقلقاس.. حكايات عجيبة عن أكلة المصريين في عيد الغطاس

رئيس الأركان يشهد بيانا للتكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان بالمنطقة الجنوبية العسكرية

طريقة عمل القلقاس الأحمر في الفرن

فيديو

أحمد فتوح يرفض التصالح مع مرتضى منصور قبل مباراة الأهلي والزمالك|فيديوجراف

شهداء لقمة العيش.. تفاصيل انقلاب أتوبيس عمال مصنع الضفائر الكهربائية|تغطية خاصة

انتصار «كهربا» واعتذار خالد الغندور.. وهذا هو موقف الأهلي من غرامة اللاعب|تغطية خاصة

اشتغلت راقصة.. بطلة مسلسل "سابع جار" تركت التمثيل لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ